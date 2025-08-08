EE.UU. busca aislar políticamente a Maduro

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de violaciones a derechos humanos y presuntos vínculos con el narcotráfico. Analistas recordaron que una cifra similar solo se había ofrecido por Osama Bin Laden, tras casi una década de búsqueda.

El internacionalista Fausto Pretelín señaló en Noticias en Claro, que esta medida busca aislar políticamente a Maduro en América Latina, destacando que el mandatario venezolano ha sido señalado desde hace años por organismos como la ONU de cometer posibles crímenes de lesa humanidad. También criticó el silencio de varios países de la región ante el anuncio, incluido México.

Pretelín explicó que la ofensiva contra Maduro forma parte de una estrategia impulsada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, enfocada en presionar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Recordó que Rubio ha promovido sanciones contra naciones que mantienen lazos con La Habana, como la suspensión de visas a políticos que contratan médicos cubanos, denunciados por ONG como Human Rights Watch por condiciones laborales abusivas.

Según el analista, esta decisión deja a Maduro más aislado diplomáticamente y lo coloca como un objetivo central de la política estadounidense hacia la región. Incluso, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ha mencionado supuestos nexos del presidente venezolano con el cártel de Sinaloa.

México, sin postura ante la recompensa por Maduro

Fausto Pretelín cuestionó que México no haya fijado postura tras el anuncio, recordando que el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró al país del Grupo de Lima, bloque que presionaba contra el régimen venezolano, y respaldó al Grupo de Puebla, integrado por líderes afines a gobiernos de izquierda en la región.

Pretelín advirtió que esta es una prueba diplomática compleja para la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya base electoral mantiene simpatías hacia Cuba y Venezuela. Añadió que Rubio no ha visitado México desde que asumió el cargo, lo que refleja tensiones bilaterales.



