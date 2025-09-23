EE.UU. desmantela red con 100 mil SIM que podía bloquear telecomunicaciones en Nueva York

GENERANDO AUDIO...

Foto: @SecretService

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que desmanteló una peligrosa red de dispositivos electrónicos en el área triestatal de Nueva York, la cual representaba una amenaza inminente para las telecomunicaciones y para las operaciones de protección de altos funcionarios del gobierno. El hallazgo ocurrió a menos de 56 kilómetros de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en la ciudad.

De acuerdo con la agencia, la investigación permitió localizar más de 300 servidores SIM y 100 mil tarjetas SIM distribuidos en distintos sitios. Estos equipos eran usados para realizar amenazas anónimas y podrían activar ataques graves contra la infraestructura de comunicación, como la desactivación de torres de telefonía móvil o bloqueos masivos de red.

Red con capacidad de afectar telecomunicaciones en EE. UU.

Según el Servicio Secreto, los primeros análisis muestran que los dispositivos estaban vinculados a comunicaciones entre actores estatales y personas ya conocidas por fuerzas federales. Esto refuerza la hipótesis de que la red podía facilitar comunicación anónima y cifrada entre potenciales criminales o actores hostiles contra Estados Unidos.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, subrayó la gravedad del caso: “El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red es innegable. Nuestra misión es la prevención, y las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán localizadas y desmanteladas de inmediato”.

Investigación con apoyo de agencias federales y locales

La operación fue liderada por la Unidad de Interdicción de Amenazas Avanzadas del Servicio Secreto, creada para neutralizar los riesgos más significativos contra funcionarios protegidos. También colaboraron Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el NYPD y otras agencias estatales y locales.

Las autoridades confirmaron que el análisis forense de los dispositivos continúa. La investigación sigue abierta y se esperan más detalles sobre los responsables detrás de esta red.