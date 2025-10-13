GENERANDO AUDIO...

Firman acuerdo de paz en Gaza. Foto: AFP

Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes una declaración conjunta como garantes del acuerdo sobre Gaza, a pocos días del inicio de la tregua entre Israel y Hamás. La firma tuvo lugar durante una cumbre internacional en Sharm el Sheij, Egipto, encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Trump declara “paz en Oriente Medio” tras la cumbre sobre Gaza

En su discurso, Donald Trump proclamó que “por fin tenemos paz en Oriente Medio”, tras estampar su firma junto a los mandatarios de Egipto, Catar y Turquía. “Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible”, afirmó durante la reunión celebrada en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, donde reiteró que el acuerdo “se va a cumplir”, aunque sin ofrecer detalles del documento.

Detalles y alcance del acuerdo sobre Gaza

Según el presidente estadounidense, el texto firmado “detallará normas y disposiciones” que marcarán el proceso para consolidar la tregua en la Franja de Gaza y garantizar la estabilidad regional. Fuentes diplomáticas presentes en la cumbre indicaron que el compromiso de los cuatro países busca servir como mecanismo de garantía internacional para la implementación del alto al fuego entre Israel y el movimiento Hamás.

Reacciones y próximos pasos

Los gobiernos de Egipto, Catar y Turquía, que ya habían participado en las negociaciones previas, refrendaron su apoyo al acuerdo y se comprometieron a supervisar el cumplimiento de los términos establecidos. El anuncio fue recibido con cautela por observadores internacionales, quienes destacaron la relevancia de la mediación regional.

El encuentro en Sharm el Sheij marca uno de los intentos diplomáticos más significativos para poner fin a la guerra en Gaza, iniciada meses atrás, y podría abrir una nueva etapa en las relaciones entre Washington y los países árabes.