En el sexto día del conflicto con Irán, Estados Unidos anunció un plan de evacuación voluntaria para sus ciudadanos en Israel, informó este miércoles el embajador Mike Huckabee.

La Embajada de EE. UU. en Jerusalén está organizando vuelos de evacuación y salidas por crucero para quienes deseen abandonar el país. Así lo confirmó Huckabee a través de su cuenta de X, donde pidió a los ciudadanos inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

“¡Aviso urgente! Ciudadanos estadounidenses que desean salir de Israel: la Embajada de EE. UU. en Israel está trabajando en vuelos de evacuación y salidas de cruceros. Debes inscribirte en el STEP, Recibirás alertas con actualizaciones”, publicó el embajador.

