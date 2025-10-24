GENERANDO AUDIO...

EE. UU. afirma que países quieren regularizar su situación con Israel. AFP/Reuters

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que varios países están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel, aunque señaló que la decisión dependerá de la consecución de un acuerdo regional más amplio y de la consolidación del alto el fuego en Gaza.

Washington busca ampliar los Acuerdos de Abraham

Rubio, quien llegó el jueves a Israel, explicó que un fin duradero del conflicto en Gaza podría incentivar la adhesión de nuevas naciones a los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos.

“Hay muchos países que quieren unirse”, declaró el funcionario estadounidense, quien añadió que algunos podrían hacerlo “ahora mismo”, pero que Washington busca un pacto “más grande” que incluya compromisos regionales de seguridad y estabilidad.

Los Acuerdos de Abraham, impulsados originalmente por el entonces presidente Donald Trump, establecieron la normalización diplomática y comercial entre Israel y varios países árabes, marcando un cambio significativo en la política del Medio Oriente.

Países interesados y obstáculos diplomáticos

Aunque Rubio no mencionó qué países podrían sumarse próximamente, indicó que “hay algunos más importantes que otros”. Las declaraciones llegan en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por consolidar un cese al fuego permanente entre Israel y Hamás.

Uno de los países que ha mantenido contactos con Washington para normalizar relaciones con Israel es Arabia Saudita, potencia clave del Golfo Pérsico y sede de los dos lugares más sagrados del islam. Sin embargo, el reino suspendió el proceso tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Arabia Saudita mantiene su posición sobre Palestina

El gobierno saudí ha reiterado que no avanzará en ningún acuerdo de normalización con Israel sin que existan pasos concretos hacia la creación de un Estado palestino independiente, una condición que se mantiene como eje central de su política exterior.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha opuesto públicamente a esa posibilidad, lo que ha frenado las negociaciones con Riad.

Estados Unidos busca reactivar la vía diplomática

De acuerdo con las declaraciones de Rubio, la administración del presidente Donald Trump considera que una expansión de los Acuerdos de Abraham sería una consecuencia positiva del alto el fuego en Gaza.

El funcionario añadió que Washington continúa trabajando con sus aliados en la región para promover una solución diplomática que permita reanudar las conversaciones con los países interesados en normalizar relaciones con Israel, sin especificar cuáles.

Por ahora, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos siguen siendo los únicos países árabes que mantienen relaciones formales con Israel bajo los acuerdos firmados en 2020, mientras que otros gobiernos de la región observan con cautela el desarrollo del conflicto en Gaza antes de tomar una decisión.