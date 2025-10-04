GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Egipto abrió al público la tumba del faraón Amenhotep III en la ciudad de Luxor, tras varios años de restauración con apoyo de la UNESCO y del gobierno de Japón. La apertura oficial tuvo lugar este sábado 4 de octubre de 2025, informó el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy.

El sitio, considerado una de las tumbas más grandes del Valle de los Reyes y Reinas, fue documentado por primera vez en 1799, durante la conquista napoleónica de Egipto. Desde entonces, ha sido objeto de excavaciones, saqueos y daños que pusieron en riesgo su estructura.

Restauración con apoyo de la UNESCO

El ministro Sherif Fathy presentó ante medios internacionales la tumba restaurada, que data de hace más de 3,000 años. La misión japonesa de la UNESCO destacó que la estructura está “decorada con pinturas murales que figuran entre las más bonitas conservadas en las tumbas reales de la XVIII Dinastía”.

Tallada en la ladera de una colina, en la ribera occidental del río Nilo, la tumba muestra escenas y motivos del Antiguo Egipto que han sido cuidadosamente recuperados durante los trabajos de conservación. Décadas de deterioro habían dejado la estructura en riesgo de derrumbe, por lo que los esfuerzos de restauración fueron esenciales para su preservación.

Legado de Amenhotep III

Amenhotep III gobernó Egipto durante unos cuarenta años de prosperidad y desarrollo artístico. Subió al trono siendo adolescente y murió en 1349 a. C., a los 50 años. Fue enterrado en la Necrópolis tebana, donde reposan reyes, reinas, sacerdotes y escribas del Antiguo Egipto entre los siglos XVI y XI a. C.

Tras las excavaciones de 1799 y 1915, gran parte del contenido de la tumba fue trasladado a museos internacionales. De acuerdo con la Universidad de Waseda (Japón), objetos del faraón se encuentran hoy en el Museo del Louvre en París, el Museo Metropolitano de Nueva York y el castillo de Highclere en Reino Unido.

La momia y el sarcófago del faraón se conservan en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia de El Cairo, mientras que en el Museo Egipcio de Tahrir y en el nuevo Gran Museo Egipcio se exhiben estatuas monumentales del faraón junto a su esposa.

El templo funerario y los Colosos de Memnón

Cerca de la tumba se encuentra el templo funerario de Amenhotep, conocido como Kom al Hetan, que sufrió daños por las inundaciones anuales del Nilo. A pesar de ello, las dos estatuas de granito conocidas como los Colosos de Memnón siguen en pie y continúan recibiendo a visitantes de todo el mundo que llegan al antiguo valle de Luxor.

