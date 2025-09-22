GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video en su red social Truth Social, donde parece tomar con humor los entrenamientos militares de civiles en Venezuela.

En el video aparecen varias personas en lo que parece ser un entrenamiento con armas, dirigido por miembros del Ejército, junto con corporaciones y civiles que practican defensa y aprenden a utilizarlas. Donald Trump reaccionó de forma irónica al describirlo como una “amenaza muy seria”, en un tono que sonó más a burla que a advertencia.

Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Esta publicación llega en un momento en que la relación entre los dos países está muy tensa. En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha puesto más sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha dicho que no lo reconoce como presidente legítimo.

El video de Trump se volvió viral en redes sociales. Algunas personas en Estados Unidos lo tomaron como una broma divertida, pero otras piensan que puede provocar más problemas entre los dos países.

En Venezuela, las autoridades todavía no han dicho nada sobre el comentario de Trump, aunque en ocasiones anteriores lo han acusado de entrometerse en sus asuntos.

Las milicias bolivarianas formalizadas en 2008. Son grupos de voluntarios, en su mayoría campesinos y trabajadores, que reciben entrenamiento básico para ayudar a defender al país en caso de una amenaza.