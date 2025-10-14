Ejército israelí abre fuego pese al alto al fuego con Hamás

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Defensa Civil de Gaza denunció este martes 14 de octubre de 2025 que seis palestinos murieron en distintos incidentes a manos del ejército israelí, pese a la tregua vigente entre Israel y Hamás. Las autoridades de rescate, que operan bajo el control del grupo islamista, aseguran que las víctimas fueron alcanzadas mientras inspeccionaban sus viviendas destruidas tras los recientes combates.

El portavoz de la dependencia, Mahmud Basal, indicó que cinco personas murieron en el distrito de Shujaiya, en Ciudad de Gaza, mientras “revisaban sus casas”. Además, reportó otra víctima mortal por un ataque con drones israelíes en la localidad de Al Fukhari, al sureste de Jan Yunis.

Israel afirma que respondió a “una amenaza inmediata”

El ejército israelí reconoció haber abierto fuego en dos incidentes, aunque aseguró que lo hizo al detectar “sospechosos acercándose a las tropas” desplegadas en el norte de la Franja de Gaza, cerca de la denominada “Línea Amarilla”, establecida como zona de separación tras el acuerdo de alto el fuego con Hamás.

“Se intentó alejar a los sospechosos, pero continuaron avanzando hacia las posiciones militares, por lo que las tropas abrieron fuego para eliminar la amenaza”, señaló el comunicado del ejército israelí.

En otro hecho, las fuerzas israelíes explicaron que los drones dispararon porque el grupo de civiles se dirigía a “una zona donde se encontraba un depósito de armas de Hamás desmantelado previamente”, lo que consideraron una amenaza inmediata para los soldados en el área.

Tregua bajo tensión en Gaza

Los incidentes se registran durante el quinto día de la tregua negociada por Estados Unidos, impulsada directamente por el presidente Donald Trump, con el objetivo de mantener la calma tras la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Pese al cese de hostilidades, la situación sigue siendo tensa y frágil en la Franja de Gaza, donde los enfrentamientos esporádicos y los ataques localizados ponen a prueba los compromisos del pacto.

Debido a las restricciones de acceso a medios internacionales y la falta de verificación independiente, no ha sido posible confirmar de forma autónoma los datos proporcionados por la Defensa Civil de Gaza ni los detalles del ejército israelí.