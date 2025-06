GENERANDO AUDIO...

El sur de Europa registra temperaturas altas. Fotos: Shutterstock/AFP

El sur de Europa enfrenta una intensa y temprana ola de calor con temperaturas que alcanzan los 40 ºC, afectando especialmente a Francia, Italia, España, Portugal y los Balcanes. Las autoridades han emitido alertas en varias ciudades para mitigar los efectos de este fenómeno que se intensificará durante el fin de semana.

En Francia, donde se registra la 50ª ola de calor desde 1947, cuatro departamentos del litoral mediterráneo están en alerta naranja. La agencia Météo-France advirtió que las altas temperaturas del mar pueden agravar la situación nocturna, dificultando el descanso. En Marsella, se habilitó el acceso gratuito a las piscinas municipales, mientras escuelas enfrentan dificultades para climatizar las aulas.

“Da la impresión de que no hay previsión. La ola de calor no ha empezado hoy y no va a parar aquí”, comentó Aline Rossi, madre de alumnos en Marsella, destacando la falta de preparación frente a las altas temperaturas.

El fenómeno ha traído consigo tormentas violentas que dejaron dos muertos, 17 heridos y 25 mil hogares sin electricidad tras una noche de intensas precipitaciones. A partir del sábado, otros 10 departamentos del sur y este de Francia entrarán en alerta.

En Italia, el gobierno decretó la alerta roja en Roma, Venecia y otras 19 ciudades, advirtiendo que el calor podría afectar incluso a personas sanas. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas y mantener una dieta ligera. El país aún recuerda el récord europeo de temperatura alcanzado en 2021 con 48,8 °C.

España y Portugal también están bajo vigilancia, con varias regiones en alerta por calor extremo. En Madrid, los servicios de emergencia han reforzado su presencia y se han emitido recomendaciones para cuidar especialmente a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En los Balcanes, la ola de calor se combina con una intensa sequía. En Serbia, las temperaturas podrían superar en 10 ºC la media habitual, agravando la situación agrícola y elevando el riesgo de incendios.

Expertos atribuyen la creciente frecuencia e intensidad de estos eventos al cambio climático, que provoca fenómenos meteorológicos extremos con mayor regularidad.

Las autoridades de los países afectados instan a la población a mantenerse informada, tomar precauciones y colaborar con las medidas preventivas mientras se prolongue esta ola de calor.

España y Portugal en alerta por fuerte ola de calor

La primera ola de calor del verano llegará este sábado a España, con temperaturas de hasta 42 ºC en el sur y noches tropicales en gran parte del país. La Aemet ha activado la alerta naranja en siete regiones, incluyendo Madrid y Andalucía.

Protección Civil recomienda hidratarse, evitar el sol y cuidar a niños y mayores. El Ministerio del Interior reforzó la protección a mujeres vulnerables, al advertir que el calor puede agravar la violencia machista.

En Portugal, se esperan también 42 ºC en Lisboa y un riesgo máximo de incendios, con dos tercios del país bajo alerta naranja el domingo.

[ANTES DE IRTE, LEE: Ola de calor modifica horario de clases en Campeche]