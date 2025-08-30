El costo de las sequías se multiplicó por seis desde el año 2000: OCDE

GENERANDO AUDIO...

El costo de la sequía se incrementará en el mundo. Foto: IA

El costo económico de las sequías en el mundo se ha multiplicado por seis desde el año 2000 y podría aumentar hasta un 35 % para 2035, de acuerdo con el informe Perspectivas globales de la sequía (Global Drought Outlook) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La investigación advierte que el cambio climático está haciendo que estos fenómenos sean más frecuentes, prolongados y severos, lo que representa un riesgo creciente para la seguridad hídrica, los ecosistemas y las economías.

Sequías más largas, más caras y más riesgosas

El documento detalla que:

El 40 % de la superficie terrestre mundial enfrenta sequías cada vez más frecuentes e intensas

enfrenta sequías cada vez más frecuentes e intensas El costo económico de un episodio de sequía crece entre 3 % y 7.5 % cada año

Los daños económicos podrían aumentar hasta 110 % para 2035 , si no se toman medidas

, si no se toman medidas La agricultura es uno de los sectores más vulnerables, con pérdidas de hasta 22 % en rendimientos en años particularmente secos

La OCDE también recordó que las sequías son responsables del 34 % de las muertes asociadas a desastres naturales y contribuyen a acelerar la desertificación, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades enteras.

Sequías históricas en Europa y Norteamérica

El informe destaca que muchas de las sequías más extremas de la historia reciente han ocurrido en las últimas décadas, como la de Europa en 2022 y la que aún afecta a Norteamérica. Con un escenario de calentamiento global de 4 °C, este fenómeno podría ser hasta siete veces más frecuente e intenso en comparación con la era preindustrial.

Invertir en resiliencia: cada dólar puede devolver hasta 10

La OCDE subraya que invertir en resiliencia hídrica es rentable: por cada dólar invertido en prevención y adaptación se pueden obtener hasta 10 dólares en beneficios económicos.

Entre las acciones recomendadas están:

Mejorar la gestión del agua y garantizar la renovación sostenible de los recursos

y garantizar la renovación sostenible de los recursos Reforzar los sistemas de abastecimiento y almacenamiento

Proteger los ecosistemas que funcionan como fuentes vitales de agua

Un futuro más seco, pero con soluciones

El informe concluye que, aunque los riesgos seguirán aumentando, es posible reducir las pérdidas económicas y sociales con políticas coordinadas que fortalezcan la resiliencia y la seguridad hídrica frente al cambio climático.