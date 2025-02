El Papa Francisco descansó bien toda la noche

El Papa Francisco, de 88 años y hospitalizado por una neumonía en los dos pulmones, “descansó bien” durante la noche, indicó el Vaticano este martes por la mañana.

“El Papa descansó bien, toda la noche”, declaró la Santa Sede en un escueto comunicado, en la hospitalización más larga desde que fue elegido sumo pontífice en 2013.

Pope Francis rested well overnight, according to the Holy See Press Office on Tuesday morning.



The Press Office noted on Monday evening that his clinical condition remains critical but showed slight improvement during the day.