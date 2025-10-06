GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Papa León XIV destacó este domingo los “avances significativos” logrados en las negociaciones de paz en Gaza, y reiteró su llamado urgente a un alto el fuego y a la liberación de los rehenes israelíes retenidos por el grupo islamista Hamás.

Durante la misa dominical en el Vaticano, el pontífice celebró los progresos recientes en el proceso de diálogo entre las partes involucradas en el conflicto. “En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible”, expresó.

Hamás aprueba plan de paz propuesto por Trump

Según fuentes diplomáticas, Hamás aprobó un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de poner fin a dos años de guerra que han dejado miles de víctimas y una devastación humanitaria en el enclave palestino.

León XIV instó a los líderes internacionales a mantener el compromiso con este proceso. “Llamo a todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto el fuego y a la liberación de los rehenes,” dijo, subrayando que solo mediante la cooperación y la reconciliación se podrá alcanzar “una paz justa y duradera”.

Preocupación del Papa por el antisemitismo y el sufrimiento en Gaza

El pontífice también expresó su profunda preocupación por el aumento del antisemitismo en diversas regiones del mundo, al tiempo que manifestó su tristeza por el sufrimiento del pueblo palestino. “Estoy profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza”, declaró, recordando que la Iglesia católica continúa ofreciendo asistencia humanitaria y oraciones por todas las víctimas del conflicto.

Esperanza frágil en medio de la guerra

La declaración del Papa León XIV se produce en medio de una frágil esperanza de paz, mientras las partes beligerantes evalúan los pasos concretos para implementar los acuerdos preliminares y asegurar la estabilidad en la región.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]