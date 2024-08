El París olímpico de los migrantes y de las personas sin hogar

La ribera del río Sena rebosa de turistas, de ciclistas y de los tradicionales vendedores de libros antiguos o de ocasión, pero lo que no se ve por ningún lado en el centro de París en este verano olímpico son migrantes o personas sin hogar.

Hiller, un joven francés de padres inmigrantes africanos, cuenta que no es que no existan, solo que fueron expulsados de la zona donde se desarrollan las competencias olímpicas. Da su testimonio a UnoTv y Claro Sports con la condición de no mostrar su rostro.

“La policía viene en la madrugada para limpiar y arreglar el lugar porque ante los ojos de los turistas el lugar debe estar lindo y, a causa de eso, los migrantes están escapando a otros lugares, se refugian donde hay muchos árboles. Los están obligando a ir a lugares donde nadie quisiera ir”. Hiller, hijo de inmigrantes africanos

Hanna también es hija de indocumentados, pide el anonimato y asegura que el París olímpico no es del todo real:

“Pienso que es muy hipócrita y es para mostrar una Francia idílica, lo que vemos en la televisión no es la Francia real, las calles limpias no es la Francia que estamos acostumbrados a ver. Pienso que es hipócrita porque intentamos encontrar a las personas que necesitan ayuda y no las encontramos porque la policía las persigue de madrugada”. Hanna

Los parisinos aseguran que antes del inicio de los Juegos Olímpicos los bajopuentes fueron clausurados, ya que estos funcionaban como techos donde inmigrantes y personas sin hogar colocaba sus campamentos.

Organizaciones civiles como Médicos del Mundo y El Reverso de la Medalla les han llamado “Muebles o muros antipobreza”.

Miles fueron expulsados de París previo a los Olímpicos

Las organizaciones sociales en París informaron, ayer 1 de agosto, que en el año previo a los Olímpicos 12 mil 500 migrantes y personas sin hogar fueron expulsadas a las periferias de la capital francesa.

“Es increíble que haya personas que encuentren como estrategia prohibir a la gente sentarse o dormir cómodamente, es increíble que vayan a la escuela y se hayan formado para prohibir a otro”. Hiller, hijo de inmigrantes africanos

Los parisinos esperan que las personas sin domicilio, pobres y migrantes sin papeles vuelvan a la capital francesa cuando terminen los Juegos Olímpicos.