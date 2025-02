El Vaticano publica texto que el Papa Francisco preparó desde el hospital

A pesar de la cancelación de la Audiencia General de este miércoles por la mañana, el Vaticano informó que el Papa Francisco sigue al pendiente de sus actividades y preparó un texto dirigido a la catequesis desde su habitación en el hospital Gemelli de Roma.

Despite the cancellation of Wednesday morning’s General Audience, Pope Francis continues to teach from his hospital room, with the Vatican releasing the prepared text of the Pope’s catechesis.https://t.co/fMEnbO1tvY