El volcán Kilauea entra en erupción en Hawái con fuentes de lava de 30 metros de altura

Foto: Reuters

El volcán Kilauea, considerado uno de los más activos del mundo, entró en erupción la madrugada de este viernes en el archipiélago de Hawái. El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el fenómeno dejó una fuente de lava de hasta 30 metros de altura, aunque no representa riesgos inmediatos para la población.

La erupción se desarrolla en una zona cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, por lo que no se anticipan daños ni afectaciones directas a las comunidades cercanas.

Fenómeno controlado

De acuerdo con el USGS, la mayoría de las erupciones registradas desde finales de 2024 han tenido una duración corta, de apenas un día o incluso menos. En este caso, la actividad se mantiene contenida dentro del cráter de la cima, lo que evita que la lava se desplace hacia zonas habitadas.

Medios locales confirmaron que ninguna vivienda está amenazada por la actividad volcánica.

Un volcán en constante actividad

Esta es la 31ª erupción del Kilauea desde diciembre pasado, lo que lo mantiene como uno de los volcanes más activos del planeta.

El coloso se ubica en la isla de Hawái, la más grande del archipiélago, a unos 200 km al sur de Honolulu, capital del estado, situada en la isla de Oahu. Durante las primeras horas de la mañana, el volcán continuaba arrojando lava dentro del cráter.

