Rodrigo Paz y Jorge Quiroga buscar ser el próximo presidente de Bolivia. Foto: AFP.

El próximo domingo 17 de octubre, Bolivia elegirá al que será su próximo presidente por los siguientes cinco años en la segunda vuelta de las elecciones. Los bolivianos tendrán que elegir entre el senador centrista Rodrigo Paz y el derechista Jorge Quiroga, quien ya estuvo en el poder de manera interina entre 2001 y 2002.

Tras la rotunda derrota del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), en la primera vuelta, el país, con más de 11.3 millones de habitantes, terminará un ciclo de casi 20 años de gobiernos de izquierda iniciados por Evo Morales.

Paz y Quiroga llegan a la segunda vuelta de las elecciones con propuestas diferentes para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país, la más severa en cuatro décadas, con una inflación interanual del 23% y reservas de dólares casi agotadas por los subsidios a los combustibles implementados por el gobierno de Luis Arce.

¿Cómo llegan a la segunda vuelta Rodrigo Paz y Jorge Quiroga?

Rodrigo Paz, de 58 años, cerró su campaña en Tarija, ciudad donde fue alcalde, y defendió su propuesta de “capitalismo para todos”. Paz planteó la reducción de impuestos, el fortalecimiento institucional y la redistribución del presupuesto público, repartiendo la mitad entre los nueve departamentos del país.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano insistió en reestructurar las finanzas del Estado antes de solicitar nuevos créditos internacionales y resaltó que no buscará políticas socialistas.

Por su parte, Jorge Quiroga, de 65 años, cerró su campaña en La Paz, ante miles de seguidores. Aseguró que promoverá la apertura de la economía boliviana a mercados internacionales y la gestión de créditos internacionales por 12.000 millones de dólares.

Ratificó, a su vez, su promesa de inyectar divisas a Bolivia. Promete gestionar créditos internacionales por 12.000 millones de dólares.

¿Qué promete Rodrigo Paz a los bolivianos?

Paz se compromete a mantener los programas sociales para los pobres y a promover el crecimiento impulsado por el sector privado. Su plan económico incluye incentivos fiscales para las pequeñas empresas y los autónomos, y una mayor autonomía fiscal para los gobiernos regionales.

¿Qué promete Quiroga a los bolivianos?

Quiroga promete recortes drásticos al gasto público y propone reducir los subsidios universales a los combustibles, manteniéndolos solo para el transporte público y los grupos vulnerables. Su plan económico incluye el cierre o la privatización de empresas estatales deficitarias y la eliminación de ministerios, una medida que, según él, reducirá la burocracia.