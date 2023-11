¿Cuándo es el balotaje por la Presidencia de Argentina? Las claves de la jornada electoral

Sólo Massa y Milei participarán en la segunda vuelta argentina. Foto: Getty Images

Este fin de semana los argentinos volverán a las urnas electorales para elegir entre Sergio Massa y Javier Milei en balotaje a quien será su presidente para el periodo 2023-2027. En Unotv.com te decimos cuándo será la segunda vuelta y las claves de la contienda.

Como seguramente recordarás, la legislación argentina decreta la realización de una segunda votación, sólo con los candidatos que obtuvieron el primer y segundo lugar, en caso de que el ganador no logre el 45% o 10 puntos más que quien le sigue en caso de tener el 40%.

Mientras que tras la primera vuelta se formaron diversas alianzas de cara a la jornada de este domingo, a fin de dar un revés a los resultados de la anterior, en la que participaron cinco candidatos y cambiar el panorama político en el país sudamericano.

¿Cuándo será el balotaje en Argentina?

Con una primera vuelta celebrada el 22 de octubre, en la que ganó el actual ministro de Economía, Sergio Massa, pero sin el 45% necesario para quedarse con la Presidencia, este domingo 19 de noviembre se llevará a cabo la segunda vuelta, también llamada balotaje, en la que únicamente participarán ambos candidatos.

Y es que la legislación contempla diversas reglas que la diferencian de otras, como lo es el caso de la segunda vuelta en caso de no haber una diferencia considerable entre el candidato ganador y el segundo lugar, o una edad mínima de 16 años para que los argentinos nativos voten, y de 18 para los naturalizados.

Asimismo, además de que los cargos de presidente y vicepresidente deben elegirse simultáneamente en la misma boleta, todos los candidatos que participen para cualquier cargo de elección popular deben haber sido votados en las elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), que este año se realizaron el pasado 13 de agosto, con la que se definieron las boletas y las alianzas electorales.

¿Quiénes son los candidatos de la segunda vuelta por la Presidencia?

Como mencionamos, en esta jornada electoral únicamente contenderán dos candidatos, quienes obtuvieron el primero y segundo lugar en la primera vuelta:

Sergio Massa:

Peronista y actual ministro de Economía, basó su campaña electoral en la presentación de resultados y la realización de sus actividades como parte del gabinete del presidente Alberto Fernández, cargo al que rechazó renunciar. A la par, se enfrenta a la inflación mayor al 140% anual y una pobreza de 40% al que Argentina llegó durante su gestión, y que le valió muchos votos a Milei.

Javier Milei:

Economista y recientemente convertido en político, de corte extrema derecha y autodenominado anarcocapitalista con ideas radicales como la dolarización de la economía y la desaparición del banco central, así como la libre portación de armas y la prohibición del aborto.

¿Qué se espera de la segunda vuelta presidencial?

En cuanto a lo que se espera de la segunda vuelta, analistas prevén la reconfiguración del futuro de los partidos políticos locales, luego de que Patricia Bullrich, candidata de la coalición conservadora Juntos por el Cambio (JxC), y quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta, anunció su apoyo a Javier Milei, a la par el expresidente Mauricio Macri, lo que impulsó al opositor en las últimas encuestas, pese a que no contaba con una amplia estructura partidaria y de dirigentes que puedan gobernar.

Pero el movimiento no fue gratuito, pues los partidos tradicionales de centro de JxC han manifestado un rotundo rechazo por algunas ideas de extrema derecha de Milei y la coalición amenaza con partirse tras los comicios.

De igual forma, se espera que esta segunda vuelta tenga resultados ajustados entre el economista de La Libertad Avanza (LLA) recién llegado a la política, que propone cerrar el banco central y dolarizar la economía, y el peronista Massa, que ganó los comicios de octubre, pero sin la mayoría necesaria para evitar una segunda ronda electoral.

Y es que en medio de una prolongada crisis económica el nuevo escenario opositor presenta interrogantes, como el qué pasará con este apoyo del ala dura de JxC si Milei gana los comicios y qué rol jugarán Macri y Bullrich en un eventual Gobierno del libertario que se identifica con Donald Trump y Jair Bolsonaro.

“El caso de Macri-Bullrich con Milei (…) es una senda que se ha inaugurado que parece estar destinada a permanecer en alianza si se imponen”, dijo la analista Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero. “El destino del tablero político argentino y las alianzas y las reconfiguraciones va a depender mucho de quién se imponga en las elecciones”, agregó.

Ver más La campaña del miedo, ¿asusta en contra de Milei o genera indignación con Massa? https://t.co/poAXt9efon — Javier Milei (@JMilei) November 16, 2023

Aunque si Milei es derrotado quedará por ver si la nueva alianza informal era puramente electoral o si, tras desprenderse de antiguos socios de centro, conformará un nuevo polo opositor de derecha.

Mientras que ya se registra una reconfiguración de la oposición, pues Javier Milei tuvo que moderar su discurso tras la primera vuelta para captar votantes de centro, aunque negó concesiones en propuestas como dolarizar la economía o eliminar el banco central para evitar verse opacado por sus nuevos aliados.

“No hay alianza con Macri. Es un apoyo brindado por el PRO (el partido fundado por el expresidente de centroderecha, que integra JxC)”, dijo a Reuters un vocero de LLA.

A la par, algunos votantes quedaron desconcertados con el anuncio de apoyo a Milei porque durante la campaña electoral el candidato ultraliberal había llamado “asesina de niños” a Bullrich, quien a su vez había calificado las ideas de Milei como “malas y peligrosas”, así como el peso que tendrá Macri, con quien no se ha formalizado una alianza.

Balotaje, en manos de los indecisos

De igual forma, destaca que la segunda vuelta entre Massa y Milei se definirá por los votos de quienes todavía no deciden entre alguno de los dos aspirantes, con el mando en los votos de último minuto, pues según las encuestas se augura un empate técnico.

“Me parte el corazón porque no me parece bien, pero voy a votar en blanco porque no me gusta ninguno de los dos candidatos”, refiere Diana del Río, quien se siente ansiosa por la decisión que tomará el domingo, a lo que añade que “uno me parece un desquiciado irrespetuoso y el otro no me parece buena persona. Conocemos su accionar de hace muchos años, me parece irrespetuoso desde otro punto distinto”.

“Muchos se ven sin alternativa. Hay un importante grupo de electores que siente mucho rechazo por ambos candidatos. Ellos pueden ser decisivos”, opinó Benjamín Gedan, director del Proyecto Argentina en el Wilson Center de Washington.

A su vez, Ernesto Velásquez, un empleado de informática de 41 años, subrayó que “el país está dividido mitad y mitad. Yo voy a tomar la decisión en el último momento, después de haber sacado todas mis calculadoras”.

Ver más Quiero empezar una nueva historia. Tenemos la oportunidad de enterrar definitivamente la inaguantable grieta y volver al diálogo, a la búsqueda de consensos y a la convivencia.



Argentina va a cambiar a partir del 10 de diciembre. No tengan NINGUNA duda. Lo que hay que decidir es… pic.twitter.com/KCV5E0L3eE — Sergio Massa (@SergioMassa) November 16, 2023

Un tercio de la población, sin opción

Por otra parte, la politóloga Belén Amadeo, de la Universidad de Buenos Aires, explica que el amplio universo de los indecisos surge de la derrota de la conservadora Patricia Bullrich, de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, que en la primera vuelta del 22 de octubre sacó 24% de los votos, frente a 37% de Massa y 30% de Milei.

“Toda esa gente se desarticula. Hay un tercio de la población que no sabe por quién votar”, explicó, al referirse a los votantes de Juntos por el Cambio.

El panorama para el balotaje es ahora el de “minorías que se enfrentan, y mucha gente angustiada por su elección”, dijo Amadeo.

Un indeciso suele sentir que su elección es la mejor entre dos malas opciones.

María López, una vendedora de 39 años, se declara “muy desconcertada”, pero no quiere votar en blanco. “Ninguno de los dos candidatos me parece buena opción para sacar adelante el país con la crisis que tenemos. Pero son las opciones que hay”, dijo.

En la calle, Juan Cruz Kosiak, un joven de 23 años, reparte volantes publicitarios. Trabaja en la informalidad y el mes pasado ganó 85 mil pesos (unos 4 mil 145 pesos mexicanos), poco más de la mitad del salario mínimo.

“Estamos en noviembre y no se puede planear más allá de Navidad”, se quejó. “No puedo votar por ninguno de los dos candidatos, porque no votaría por una persona que hace propaganda política con una motosierra en la mano, ni tampoco voy a votar por Massa porque Massa-presidente no va a solucionar lo que creó Massa-ministro de Economía”, explicó.