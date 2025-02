GENERANDO AUDIO...

Ecuador inicia el silencio electoral hasta el domingo 9 de febrero, día en que los ciudadanos elegirán a un nuevo presidente.

Daniel Noboa y Luisa González cierran campañas en Quito

Daniel Noboa, actual presidente y candidato por el partido Acción Democrática Nacional, y Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, son los candidatos punteros. Ambos cerraron campaña en Quito, en medio de caravanas y conciertos, mientras los 14 candidatos restantes eligieron ciudades más pequeñas para sus participaciones.

En su cierre, Daniel Noboa, quien busca la reelección, insistió en que Ecuador ya cambió y quiere seguir cambiando:

“El Ecuador cambió, y quiere seguir cambiando, quiere consolidar ese triunfo. Este trabajo no se hace solo, este trabajo se hace con una asamblea”. Daniel Noboa, candidato presidencial de Ecuador.

Por su parte, Luisa González, candidata del correísmo, reunió a sus votantes con la confianza de que la victoria está de su lado.

“En cada mesa tenemos 2 sistemas de información para revisar esas actas, tenemos gente en las mesas, miles de compañeros en cada una de las mesas, hay gente de la revocación ciudadana. Para cuidar nuestro voto, porque sabemos que esta victoria es nuestra”. Luisa González, candidata presidencial de Ecuador.

Así será la contienda electoral en Ecuador 202. Foto: AFP

Votación obligatoria y ley seca en Ecuador

Más de 13.7 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo de manera obligatoria, pues de no hacerlo, no podrán realizar trámites. Por ahora, 16 candidatos apuntan su carrera a la Presidencia de Ecuador. Mientras, rige la ley seca en todo el país.



Es importante señalar que la estrecha relación entre México y Ecuador aún no se ha definido. Será hasta el mes de mayo, tras las elecciones, cuando uno de los dos candidatos punteros defina el futuro comercial entre ambas naciones.