Las cinco claves del segundo debate de las primarias republicanas por la Presidencia en 2024

Sólo siete aspirantes acudirán al segundo debate republicano. Foto: Reuters/AFP

Sin Donald Trump, como ocurrió en el primero, este miércoles se llevará a cabo el segundo debate entre aspirantes republicanos a la candidatura por la Presidencia de Estados Unidos, en el marco de un proceso conocido como las elecciones primarias. Estas son sus claves.

Aunque todavía falta un año para las elecciones presidenciales, el partido Republicano ya comenzó con la carrera para elegir a quien lo representará en la boleta electoral el 5 de noviembre de 2024, cuando intentará recuperar la Casa Blanca, que perdió en 2020 al término del mandato de Donald Trump.

Los mejores perfiles

Es en este proceso que, aunque realizará sus elecciones primarias entre febrero y junio del próximo año, sus presidenciables ya participan en debates organizados por el partido para ir definiendo qué perfiles son los más posicionados.

Incluso, este filtro ya redujo de nueve a ocho la lista de nombres que siguen en la carrera por la nominación, pues para participar en este segundo encuentro los interesados debieron reunir al menos 50 mil donadores únicos, 200 de estos en cuando menos 200 estados o territorios y tener como mínimo 3% en dos encuestas nacionales.

El ausente presente

Además, aunque contaría con los requisitos, el expresidente Donald Trump aseguró desde hace meses que no participará en ninguno de los debates rumbo a las primarias presidenciales de su partido.

De hecho, esa es justo la razón por la que no acudirá, ya que aseguró que al contar ya con la preferencia del electorado no ve razones para acudir y perder el tiempo discutiendo con sus compañeros de partido.

Mientras que, como forma de “protesta” por la realización de estos actos, el también empresario ha organizado eventos a la misma hora de los debates para jalar la atención, como una entrevista con el periodista y expresentador de Fox News, Tucker Carlson, durante el primer encuentro, o una reunión con integrantes del sindicato United Auto Workers (UAW), actualmente en huelga en plantas de tres automotrices.

¿Qué temas tratarán?

Y es que justo la huelga de trabajadores automotrices será uno de los temas que se espera serán tratados durante el encuentro de presidenciables, pues además de afectar por el momento a los tres mayores fabricantes estadounidenses de esta industria, se suma al que mantienen actores y escritores de la industria del entretenimiento.

Además, tocarán el asunto migratorio en la frontera sur, a semanas de que un tribunal ordenó al gobernador de Texas retirar las boyas instaladas sobre el río Bravo, así como el al parecer inevitable cierre del gobierno ante diferencia con el Congreso, controlado por los republicanos, en torno al límite de endeudamiento.

¿Quienes participarán en el segundo debate?

Asimismo, mientras en el primer debate participaron ocho aspirantes, a éste únicamente asistirán siete:

Ron DeSantis : gobernador de Florida

: gobernador de Florida Mike Pence : ex vicepresidente

: ex vicepresidente Doug Burgum : gobernador de Dakota del Norte

: gobernador de Dakota del Norte Chris Christie : exgobernador de Nueva Jersey

: exgobernador de Nueva Jersey Nikki Haley : exgobernadora de Carolina del Sur

: exgobernadora de Carolina del Sur Vivek Ramaswamy : empresario

: empresario Tim Scott: senador de Carolina del Sur

¿Cuando será el segundo debate republicano?

Ahora que, como ya mencionamos, el segundo debate de las primarias del partido Republicano se llevará a cabo este miércoles a las 19:00 horas del centro de México (21:00 EST.), y se transmitirá en vivo desde la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan ubicada en Simi Valley, California.

Asimismo, será transmitida a través de Fox News Channel, Fox Business, Univision y otras plataformas digitales y de streaming.

Candidatos a la presidencia de Estados Unidos 2023

Por otra parte, destaca que, aunque sólo siete aspirantes se presentarán en el segundo debate, en total son 11 los republicanos que aspiran a la candidatura republicana, toda vez que, con excepción de Trump, los restantes no lograron cumplir con los requisitos para acudir, debido a la larga lista de quienes están interesados.

Sin embargo, del lado de los demócratas la situación está más sencilla, pues únicamente hay tres aspirantes:

Joe Biden : actual presidente de EU, busca su segundo mandato en la Casa Blanca.

: actual presidente de EU, busca su segundo mandato en la Casa Blanca. Robert F. Kennedy jr. : sobrino del expresidente JFK, es abogado ambientalista con una larga cruzada antivacunas.

: sobrino del expresidente JFK, es abogado ambientalista con una larga cruzada antivacunas. Marianne Williamson: autora de autoayuda y exasesora de espiritual de la conductora Oprah Winfrey. Busca por segunda vez la candidatura.

Mientras que, por otro lado también destaca Cornel West, un activista y profesor de filosofía que busca la candidatura por el Partido Verde, luego de que había referido que iría con el Partido del Pueblo, dirigido por un excolaborador del senador Bernie Sanders.

Quién va ganando las elecciones de Estados Unidos 2023

Ahora que, por el lado de las encuestas, aunque hay diversas variaciones, pese a sus problemas con la ley el expresidente Donald Trump estaría a la cabeza de la opinión pública, seguido por la exgobernadora Nikki Haley y el también empresario Vivek Ramaswamy.

En este sentido, de acuerdo con sondeos de The New York Times y Ballotpedia, Joe Biden estaría en cuarto puesto, empatado con el republicano Larry Elder, quien no juntó los requisitos para acudir al debate de su partido.

¿Cuándo se darán los resultados de las elecciones presidenciales 2024?

Sin embargo, mientras será hasta finales de junio, principios de julio cuando tanto el partido Republicano como el Demócrata anuncien finalmente quiénes serán sus candidatos por la Presidencia, las elecciones generales se celebrarán hasta el martes 5 de noviembre de 2024.