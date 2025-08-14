Elefante persigue y pisa a turista que le habría tomado foto con flash

GENERANDO AUDIO...

Un elefante pisó a un turista. Foto: Cuartoscuro | Ilustrariva

En India, un elefante persiguió y pisoteó a un turista que, en su huida, terminó en el piso sin pantalones. La escena, que pudo terminar en tragedia, ocurrió, supuestamente, porque el hombre habría querido tomar una foto con flash, lo que desató la furia del animal.

¿Cómo fue el ataque del elefante al hombre en India?

A través de algunos videos captados por testigos, se muestra cómo el elefante, de un momento a otro, sale corriendo en dirección al sujeto que se encontraba frente al enorme animal.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

De forma inmediata, y al ver que el elefante se aproximaba a él, el hombre comenzó a correr para ponerse a salvo. Sin embargo, segundos después, tropieza y termina en el piso.

Luego de caer al suelo, el elefante se aproxima al turista y lo pisa, prensando, aparentemente, sólo la ropa, lo que provoca que el hombre, en un intento por salvarse, pierda la ropa de la cintura para abajo.

[TE PUEDE INTERESAR: Los 10 datos más importantes sobre los elefantes]

Tras el primer pisotón, el elefante trató de seguir su camino y terminó pasando por encima del sujeto con las dos patas traseras.

Sin embargo, pese a lo aparatoso de la situación, el hombre sobrevivió. Reportes apuntan que habría sido ingresado al hospital con diversas heridas.

¿Qué se sabe del hombre al que pisó el elefante?

Según reportes, el hombre que molestó al elefante en un templo en Karnataka, India, fue identificado como R. Basavaraju.

El turista, además de las heridas causadas por el animal, habría enfrentado una multa por provocación de la vida salvaje.