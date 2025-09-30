GENERANDO AUDIO...

China responde sobre semiconductores a EE. UU. Foto: AFP

La embajada de China en México expresó su inconformidad ante lo que considera una presión del Gobierno de Estados Unidos respecto al sector de semiconductores, después de declaraciones del encargado de negocios estadounidense, Mark Johnson, sobre la dependencia tecnológica de México respecto a China.

Según China, la retórica estadounidense no busca el desarrollo de México, sino imponer su posición en las cadenas industriales y de suministro, mediante barreras comerciales, amenazas y coerción económica.

Declaración de la embajada china sobre los semiconductores

En su comunicado, la embajada calificó la frase de Estados Unidos de “no tolerar la dependencia” como una forma de matonismo económico que busca mantener su monopolio tecnológico y limitar la competencia de otros países en sectores clave.

La representación diplomática china enfatizó que estas medidas:

Socavan el orden económico y comercial internacional

Afectan los intereses del Sur Global , incluyendo a México

, incluyendo a México Minan la credibilidad de Estados Unidos en la cooperación internacional

Asimismo, la embajada reiteró que China promueve un mundo multipolar igualitario, con una globalización económica inclusiva y de beneficio mutuo, y exhortó a funcionarios estadounidenses a abandonar la “mentalidad de juego de suma cero” y respetar la cooperación normal entre países.

Contraste entre posturas de China y Estados Unidos

Mientras Estados Unidos señala la dependencia tecnológica de México y demanda un papel activo en sus cadenas de suministro, China defiende la soberanía y autonomía tecnológica de México, argumentando que la cooperación debería basarse en beneficio mutuo y competencia justa, sin coerción ni imposiciones.

El enfrentamiento diplomático evidencia la tensión geopolítica en torno a los semiconductores, un sector estratégico en la economía global.

