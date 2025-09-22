Embajada de México en Perú emite recomendaciones a connacionales ante protestas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Embajada de México en Perú llamó este domingo a los connacionales en el país sudamericano a extremar precauciones ante las manifestaciones contra la reforma a las pensiones que registran hoy su segundo día consecutivo.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática en Lima emitió una serie de recomendaciones para los mexicanos residentes y turistas en ese país:

Evitar las zonas de protesta

Portar una identificación y presentarla si es requerido

En emergencia, contactar a la Embajada

De igual forma, la oficina diplomática recordó que, en caso de que algún connacional presente alguna emergencia, no importa si está o no relacionada con las protestas que el colectivo “Generación Z” realiza en la capital peruana, deberá comunicarse el número (+51) 987 569 404 para recibir atención consular.

¿Qué está pasando en Perú?

Aunque las manifestaciones llevan alrededor de seis meses escalando en Perú, en los últimos días se han registrado diversos choques entre el colectivo “Generación Z”, integrado por jóvenes de entre 18 y 30 años, y la Policía, dejando tan solo el sábado, un saldo de al menos 18 heridos, en su mayoría uniformados y periodistas.

Mientras que las autoridades aún no han reportado un balance final de heridos y detenidos durante las movilizaciones del fin de semana, en las que, según la policía, participaron 450 manifestantes en los disturbios del sábado, en los que también hubo daños a la vía pública.

A la vez que, según imágenes publicadas en redes sociales, los manifestantes habrían sido dispersados por la fuerza pública con perdigones, que supuestamente también dispararon directamente contra periodistas. Ello, luego de que por la noche, manifestantes lanzaron piedras y bombas incendiarias contra los uniformados que les impedían el paso, respondiendo con gases lacrimógenos.

Las manifestaciones han venido escalando en los últimos seis meses en Perú, a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, el desprestigio del ejecutivo y el congreso, y la corrupción que la ciudadanía atribuye al sector público, según estudios de opinión.

En tanto que el malestar social aumentó esta semana después de que el legislativo, de mayoría conservadora y afín al gobierno de Dina Boluarte, aprobó una reforma pensional que, según los jóvenes, los obliga a aportar a fondos privados en medio de una informalidad que supera el 70%.