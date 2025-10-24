GENERANDO AUDIO...

Embajador Johnson aplaude extradición de “Brother Wang”

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó públicamente a las autoridades mexicanas por la entrega del ciudadano chino Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, considerado uno de los principales operadores internacionales de fentanilo. El diplomático destacó que este tipo de acciones fortalecen la cooperación entre ambos países.

Ronald Johnson elogia cooperación entre México y EE. UU.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el embajador expresó su reconocimiento al trabajo conjunto que permitió la extradición de Brother Wang a territorio estadounidense.

“¡Muy bien hecho! Cuando los países trabajan juntos, es la gente quien se beneficia. Muy buen trabajo de parte de todos envueltos en esta misión. ¡Nuestra sincera gratitud!”, escribió Johnson.

El funcionario subrayó que los resultados positivos se logran cuando las naciones colaboran contra el crimen organizado y reiteró el compromiso de su gobierno para mantener la coordinación en temas de seguridad.

Zhi Dong fue entregado a las autoridades de Estados Unidos tras una operación internacional encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El ciudadano chino había sido detenido previamente en Cuba, acusado de encabezar una red dedicada al tráfico de fentanilo y lavado de dinero vinculada a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

La entrega de Zhi Dong Zhang, a EE. UU. marca un nuevo capítulo en la cooperación binacional contra el narcotráfico y fue reconocida por el propio embajador como una muestra de que la coordinación internacional puede generar resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía.

