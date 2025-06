Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, advirtió que su país continuará con las operaciones militares contra Irán, pues aún hay muchos objetivos que pueden ser atacados.

En conferencia virtual desde Israel, a donde acudió para visitar a su familia, la diplomática explicó que su país decidió llevar a cabo la operación “León Ascendente” tras ser informado de que Irán cuenta con la capacidad de fabricar nueve bombas nucleares como parte de un supuesto programa de destrucción contra el Estado israelí.

“Se llegó a la conclusión de que era el último momento, como una ventana de oportunidad que debía aprovecharse. En caso de no hacer todo lo posible para dañar el programa nuclear de Irán y su programa de misiles balísticos de largo alcance, podría ser demasiado tarde. Sería un punto en el que ya no se podría hacer nada. Israel no podía quedarse sentado esperando a ser atacado… “Irán tiene un programa de destrucción contra Israel que pretende ejecutar y que está a punto de contar con el material necesario para producir armas nucleares: nueve bombas nucleares”.



“Israel trabaja solo”: embajadora niega mediación de Estados Unidos

Al ser cuestionada sobre una posible mediación de Estados Unidos para detener el conflicto, la embajadora dijo desconocer dicha información y aseguró que Israel está actuando solo, contra un país qué, según dijo: “no tiene intención de negociar”.