Foto: Reuters

Aunque coincide con sus homólogos Donald Trump y Volodimir Zelenski en buscar un acuerdo de paz y no un alto al fuego, el presidente ruso Vladimir Putin insiste en mantener el control de las regiones ucranianas Donetsk y Luhansk.

Sin embargo, de acuerdo con The Guardian, el mandatario aseguró que, una vez que ambas zonas sean incorporadas a Rusia, garantiza “congelar” el frente de guerra sin buscar más territorio.

El medio británico agregó haber tenido acceso a varias páginas de los documentos elaborados por el equipo estadounidense en Alaska, quienes las habrían dejado en una fotocopiadora del hotel en que se hospedaban.

¿Qué exige Putin para acabar con la guerra en Ucrania?

Después de que los dos líderes se reunieran en Alaska el viernes, Trump dijo al presidente ucraniano Volodimir Zelenski que Putin había ofrecido congelar la mayoría de las líneas del frente si Kiev cedía todo Donetsk, la región industrial que es uno de los principales objetivos de Moscú, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Zelenski rechazó la exigencia, dijo la fuente. Rusia ya controla una quinta parte de Ucrania, incluidas unas tres cuartas partes de la provincia de Donetsk, en la que entró por primera vez en 2014.

Trump también dijo que estaba de acuerdo con Putin en que se debe buscar un acuerdo de paz sin el alto el fuego previo que Ucrania y sus aliados europeos, hasta ahora con el apoyo de Estados Unidos, han exigido.

Zelenski informó el viernes que se reunirá con Trump en Washington D. C. el lunes, mientras que los aliados europeos de Kiev aplaudieron los esfuerzos de Trump, ofreciendo ser sede de una posible reunión trinacional entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, pero prometieron respaldar a Ucrania y endurecer las sanciones a Rusia.

La reunión de Trump con Putin, la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde que Moscú lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, duró apenas tres horas.

“Se determinó por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostienen”, publicó Trump en Truth Social.

Rusia también busca acuerdo de paz

Sus diversos comentarios sobre la reunión coincidieron en su mayoría con las posiciones públicas de Moscú, que dice que quiere un acuerdo completo -no una pausa-, pero que esto será complejo porque las posiciones son “diametralmente opuestas”.

Rusia lleva meses avanzando gradualmente. La guerra -la más mortífera en Europa desde hace 80 años- ha matado o herido a más de un millón de personas de ambos bandos, incluidos miles de civiles, en su mayoría ucranianos, según analistas.

Antes de la cumbre, Trump había dicho que no estaría contento a menos que se acordara un alto el fuego. Pero después dijo que, tras sus conversaciones con Zelenski, “si todo sale bien, entonces programaremos una reunión con el presidente Putin”.

Esas conversaciones, el próximo lunes, evocarán recuerdos de una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en febrero, en la que Trump y el vicepresidente JD Vance dieron a Zelenski una brutal reprimenda pública.

Putin no dio señales de movimiento en las demandas que Rusia mantiene desde hace tiempo, que también incluyen un veto a la deseada adhesión de Kiev a la alianza de la OTAN. No mencionó en público la posibilidad de reunirse con Zelenski, a lo que el líder ucraniano se mostró dispuesto. Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, afirmó que no se había hablado de una cumbre a tres bandas.

En una entrevista en Fox News, Trump señaló que él y Putin habían discutido las transferencias de tierras y las garantías de seguridad para Ucrania y que habían llegado a un “amplio acuerdo”. “Creo que estamos bastante cerca de un acuerdo”, dijo, añadiendo que “Ucrania tiene que estar de acuerdo. Puede que digan ‘no'”.

Consultado sobre qué aconsejaría hacer a Zelenski, Trump dijo que “hay que llegar a un acuerdo”. “Mira, Rusia es una potencia muy grande, y ellos no”, añadió.

Ucrania no cedería territorio

Zelenski ha dicho sistemáticamente que no puede ceder territorio sin cambios en la Constitución de Ucrania y Kiev ve las “ciudades fortaleza” de Donetsk, como Sloviansk y Kramatorsk, como un baluarte contra los avances rusos hacia aún más regiones.

Zelenski también ha subrayado la necesidad de garantías de seguridad para Kiev para disuadir a Rusia de una nueva invasión en el futuro. Afirmó que él y Trump habían conversado sobre las “señales positivas del lado estadounidense” respecto a su participación y que Ucrania necesitaba una paz duradera, no “sólo otra pausa” entre invasiones rusas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró la disposición de Trump a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en el marco de un acuerdo de paz. Dijo que las garantías de seguridad eran “esenciales para cualquier paz justa y duradera”.

Putin, que se ha opuesto a la participación de fuerzas terrestres extranjeras, dijo estar de acuerdo con Trump en que la seguridad de Ucrania debe estar “garantizada”.

“Me gustaría esperar que el entendimiento que hemos alcanzado nos permita acercarnos a ese objetivo y abrir el camino a la paz en Ucrania”, dijo Putin en una sesión informativa el viernes con Trump.

Para Putin, el mero hecho de sentarse con Trump representaba una victoria. El líder del Kremlin había sido condenado al ostracismo por los líderes occidentales desde el inicio de la guerra y apenas una semana antes se había enfrentado a una amenaza de nuevas sanciones por parte de Trump.