En medio de tensiones con EE. UU., Maduro asciende a general a su embajador en Colombia

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ascendió a general de división en “reserva activa” al embajador de su país ante Colombia, Carlos Martínez, según anunció este domingo.

“He decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa”, afirmó Maduro en un diálogo con Martínez, quien aparece vestido con uniforme militar en un video que publicó en su cuenta de Telegram.

El mandatario dio a conocer su decisión después de una jornada de planificación de la que denominó “Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta”, en la que participaron, de acuerdo con las imágenes difundidas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el titular del Interior, Diosdado Cabello, entre otros funcionarios.

Asimismo, Maduro indicó que la ofensiva, de la que no ofreció detalles, se activará en una “nueva fase de refuerzo” en los estados Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, fronterizos con Colombia, añadiendo que la operación tiene “la mayor coordinación”, con los “hermanos militares y policías” colombianos.

Maniobras de EE. UU. en el Caribe

El ascenso de Martínez se da en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos debido a las maniobras de ese país en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico, durante el segundo día de una jornada de alistamiento de milicianos convocada por Maduro ante lo que considera como “amenazas”.

El jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a Caracas de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que trafican hacia EE. UU.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Toda vez que, dos días antes, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para “usar todo su poder” con el objetivo de frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

En tanto que, este domingo, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, afirmó que en 2025 han destruido “más de diez campamentos” vinculados a grupos “Tancol”, acrónimo creado por el Gobierno venezolano para referirse a “Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos”.