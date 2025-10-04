¿En qué consiste el plan de 20 puntos de Trump para Gaza?

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Hamás declaró el viernes su disposición a entablar negociaciones inmediatas para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza y el fin de la guerra, como parte del plan propuesto por Donald Trump.

El texto de 20 puntos fue anunciado el 29 de septiembre por el presidente estadounidense en la Casa Blanca, y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

¿Pero cuáles son estos 20 puntos?

Fin de la guerra y liberación de rehenes

Si ambas partes aceptan el plan, “la guerra terminará inmediatamente”, afirma el texto, que en este caso prevé que Israel suspenda sus operaciones militares en la Franja de Gaza.

Luego, “en un plazo de 72 horas tras la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos o muertos, serán devueltos”, señala. De las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, 47 siguen retenidas en Gaza, incluidas 25 que el ejército israelí considera muertas.

A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a mil 700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en este contexto. El plan también prevé la retirada de Israel de Gaza por etapas.

Trump, “presidente”

De igual forma, según el plan, la Franja de Gaza será gobernada transitoriamente por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza.

Lo hará bajo la supervisión y el control de un nuevo organismo internacional de transición, el Comité de Paz, que estará dirigido y presidido por Donald Trump. El ex primer ministro británico Tony Blair también será miembro.

Invertir en Gaza

El plan de Trump, que planteó la idea de transformar Gaza en la “Riviera de Medio Oriente”, tiene como objetivo “reconstruir y revitalizar Gaza”.

Para este fin, se establecerá un grupo de expertos que han contribuido a la creación de “algunas de las ciudades modernas más prósperas de Medio Oriente”. El plan también prevé una “zona económica especial” con tarifas preferenciales y tasas de acceso.

“Nadie será obligado a abandonar Gaza”, afirma el texto, después de que Trump planteara la idea de vaciar el territorio de sus habitantes hace unos meses. “Alentaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor”. Casi la totalidad de los dos millones de habitantes de Gaza han sido desplazados por la guerra.

Salida de Hamás

Mientras que el movimiento islamista palestino Hamás, que tomó el control del territorio en 2007, quedará excluido del gobierno de Gaza.

Sus miembros que depongan las armas y acepten la “coexistencia pacífica” con Israel recibirán una “amnistía”. Quienes deseen abandonar Gaza se beneficiarán de un “derecho de paso protegido a los países de destino”, según el plan.

Fuerza de Estabilización

El plan también prevé el despliegue inmediato de una “fuerza internacional de estabilización” en la Franja de Gaza, con el apoyo de los Estados árabes.

Esta fuerza entrenará a la policía palestina en Gaza y trabajará para garantizar la seguridad con los vecinos Israel y Egipto. Indonesia ya ha expresado su disposición a proporcionar tropas.

¿Qué hay de un Estado palestino?

En su plan, el presidente estadounidense prevé un papel para la Autoridad Palestina, que podría, eventualmente, “recuperar el control de Gaza de manera segura y efectiva”.

Tampoco descarta la creación de un Estado palestino, a pesar de la firme oposición de Netanyahu tras el reciente reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Francia, Reino Unido y otros países.

“Finalmente podrían darse las condiciones para abrir un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino”, afirma el texto.