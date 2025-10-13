Paz en Gaza: En Vivo minuto a minuto de la firma del acuerdo

| 01:50 | Redacción - Agencias | Uno TV | AFP/Reuters

Este lunes 13 de octubre de 2025, Israel y el grupo palestino Hamás firmarán el acuerdo de paz en Egipto, presidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par egipcio, Abdel Fattah al Sisi, ante la presencia de 20 líderes mundiales, mientras que el grupo islamista aún se pronuncia contra algunos puntos del plan estadounidense.

Además, previo a la firma, en Gaza serán liberados 20 rehenes vivos, así como los cuerpos de otros 28, por parte de Hamás, tras lo cual Israel deberá entregar a más de mil prisioneros palestinos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

EN VIVO: Israel y Hamás firman la paz

UE reactivará su misión de vigilancia entre Gaza y Egipto, anuncia jefa diplomática

La Unión Europea reactivará el miércoles su misión de vigilancia en el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, anunció el lunes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un mensaje publicado en la plataforma X.

La misión de observación EUBAM, que comprende fuerzas policiales de España, Italia y Francia, tiene como objetivo garantizar una presencia neutral y externa en este estratégico punto fronterizo.

Donald Trump llega a Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a Israel a bordo del Air Force One, mientras el primer grupo de rehenes israelíes regresaba desde Gaza tras dos años de cautiverio.

El mandatario estadounidense fue recibido con alfombra roja en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog.

Hamás inicia entrega de rehenes

Hamás entrega a la Cruz Roja a los primeros siete rehenes vivos de los 20 que contempla el acuerdo, más los cuerpos de otros 28 rehenes:

– Gali Berman
– Ziv Berman
– Eitan Abraham Mor
– Omri Miran
– Matan Angrest
– Alon Ohel
– Guy Gilboa-Dalal

Hamás inicia liberación de rehenes, con grupo de 7
Foto: Reuters

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿En qué consiste el plan de paz?

Propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y sometido ante el gobierno de Israel y el grupo Hamás, con Egipto como intermediario, el plan por la paz en Gaza contempla los siguientes 20 puntos:

  1. Zona libre de terrorismo: Gaza será desradicalizada y no representará amenaza para sus vecinos
  2. Reconstrucción para la población: la ayuda se centrará en mejorar la vida de los gazatíes
  3. Fin inmediato de la guerra: Israel se retirará gradualmente y cesarán las operaciones militares
  4. Liberación de rehenes: en un plazo de 72 horas deberán entregarse vivos o fallecidos
  5. Excarcelaciones: Israel liberará a casi 2 mil prisioneros palestinos, incluidos mujeres y niños
  6. Amnistía para miembros de Hamás que depongan armas; paso seguro para quienes salgan de Gaza
  7. Ingreso masivo de ayuda internacional en alimentos, medicinas e infraestructura
  8. Cruce de Rafah abierto bajo supervisión de la ONU y la Media Luna Roja
  9. Gobierno de transición tecnocrático: un comité palestino apolítico con supervisión internacional, presidido por Trump y líderes invitados, como Tony Blair
  10. Plan económico Trump: panel de expertos para atraer inversiones y generar empleos
  11. Zona económica especial con tarifas preferenciales para estimular el comercio
  12. Libertad de movimiento: nadie será obligado a abandonar Gaza
  13. Desarme total de Hamás mediante programas internacionales de compra y destrucción de armas
  14. Garantías regionales para asegurar que Gaza no represente una amenaza
  15. Fuerza internacional de estabilización (ISF) entrenará policías palestinos y asegurará fronteras con apoyo de Egipto y Jordania
  16. Israel no ocupará ni anexará Gaza; se retirará progresivamente conforme se estabilice la zona
  17. Si Hamás rechaza el plan, las operaciones humanitarias seguirán en las zonas entregadas
  18. Diálogo interreligioso para promover tolerancia y coexistencia
  19. Camino hacia la autodeterminación palestina y eventual Estado propio, condicionado a reformas
  20. Diálogo político permanente entre Israel y Palestina auspiciado por Estados Unidos

Te recomendamos:

Hamás inicia liberación de rehenes, con grupo de 7

Internacional

Hamás inicia liberación de rehenes, con grupo de 7

Activistas lanzan pintura biodegradable a obra de Colón en el Museo Naval de Madrid

Internacional

Activistas lanzan pintura biodegradable a obra de Colón en el Museo Naval de Madrid

Hombre profana el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano

Internacional

Hombre profana el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano

Israel espera que rehenes sean liberados de Gaza la mañana de este lunes

Internacional

Israel espera que rehenes sean liberados de Gaza la mañana de este lunes

Etiquetas: , , , , , ,