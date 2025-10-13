Paz en Gaza: En Vivo minuto a minuto de la firma del acuerdo
Este lunes 13 de octubre de 2025, Israel y el grupo palestino Hamás firmarán el acuerdo de paz en Egipto, presidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par egipcio, Abdel Fattah al Sisi, ante la presencia de 20 líderes mundiales, mientras que el grupo islamista aún se pronuncia contra algunos puntos del plan estadounidense.
Además, previo a la firma, en Gaza serán liberados 20 rehenes vivos, así como los cuerpos de otros 28, por parte de Hamás, tras lo cual Israel deberá entregar a más de mil prisioneros palestinos.
EN VIVO: Israel y Hamás firman la paz
UE reactivará su misión de vigilancia entre Gaza y Egipto, anuncia jefa diplomática
La Unión Europea reactivará el miércoles su misión de vigilancia en el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, anunció el lunes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un mensaje publicado en la plataforma X.
La misión de observación EUBAM, que comprende fuerzas policiales de España, Italia y Francia, tiene como objetivo garantizar una presencia neutral y externa en este estratégico punto fronterizo.
Donald Trump llega a Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a Israel a bordo del Air Force One, mientras el primer grupo de rehenes israelíes regresaba desde Gaza tras dos años de cautiverio.
El mandatario estadounidense fue recibido con alfombra roja en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog.
Hamás inicia entrega de rehenes
Hamás entrega a la Cruz Roja a los primeros siete rehenes vivos de los 20 que contempla el acuerdo, más los cuerpos de otros 28 rehenes:
– Gali Berman
– Ziv Berman
– Eitan Abraham Mor
– Omri Miran
– Matan Angrest
– Alon Ohel
– Guy Gilboa-Dalal
¿En qué consiste el plan de paz?
Propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y sometido ante el gobierno de Israel y el grupo Hamás, con Egipto como intermediario, el plan por la paz en Gaza contempla los siguientes 20 puntos:
- Zona libre de terrorismo: Gaza será desradicalizada y no representará amenaza para sus vecinos
- Reconstrucción para la población: la ayuda se centrará en mejorar la vida de los gazatíes
- Fin inmediato de la guerra: Israel se retirará gradualmente y cesarán las operaciones militares
- Liberación de rehenes: en un plazo de 72 horas deberán entregarse vivos o fallecidos
- Excarcelaciones: Israel liberará a casi 2 mil prisioneros palestinos, incluidos mujeres y niños
- Amnistía para miembros de Hamás que depongan armas; paso seguro para quienes salgan de Gaza
- Ingreso masivo de ayuda internacional en alimentos, medicinas e infraestructura
- Cruce de Rafah abierto bajo supervisión de la ONU y la Media Luna Roja
- Gobierno de transición tecnocrático: un comité palestino apolítico con supervisión internacional, presidido por Trump y líderes invitados, como Tony Blair
- Plan económico Trump: panel de expertos para atraer inversiones y generar empleos
- Zona económica especial con tarifas preferenciales para estimular el comercio
- Libertad de movimiento: nadie será obligado a abandonar Gaza
- Desarme total de Hamás mediante programas internacionales de compra y destrucción de armas
- Garantías regionales para asegurar que Gaza no represente una amenaza
- Fuerza internacional de estabilización (ISF) entrenará policías palestinos y asegurará fronteras con apoyo de Egipto y Jordania
- Israel no ocupará ni anexará Gaza; se retirará progresivamente conforme se estabilice la zona
- Si Hamás rechaza el plan, las operaciones humanitarias seguirán en las zonas entregadas
- Diálogo interreligioso para promover tolerancia y coexistencia
- Camino hacia la autodeterminación palestina y eventual Estado propio, condicionado a reformas
- Diálogo político permanente entre Israel y Palestina auspiciado por Estados Unidos