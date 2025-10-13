Paz en Gaza: En Vivo minuto a minuto de la firma del acuerdo

Este lunes 13 de octubre de 2025, Israel y el grupo palestino Hamás firmarán el acuerdo de paz en Egipto, presidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par egipcio, Abdel Fattah al Sisi, ante la presencia de 20 líderes mundiales, mientras que el grupo islamista aún se pronuncia contra algunos puntos del plan estadounidense.

Además, previo a la firma, en Gaza serán liberados 20 rehenes vivos, así como los cuerpos de otros 28, por parte de Hamás, tras lo cual Israel deberá entregar a más de mil prisioneros palestinos.

EN VIVO: Israel y Hamás firman la paz

UE reactivará su misión de vigilancia entre Gaza y Egipto, anuncia jefa diplomática La Unión Europea reactivará el miércoles su misión de vigilancia en el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, anunció el lunes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un mensaje publicado en la plataforma X. La misión de observación EUBAM, que comprende fuerzas policiales de España, Italia y Francia, tiene como objetivo garantizar una presencia neutral y externa en este estratégico punto fronterizo. Donald Trump llega a Israel El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a Israel a bordo del Air Force One, mientras el primer grupo de rehenes israelíes regresaba desde Gaza tras dos años de cautiverio. El mandatario estadounidense fue recibido con alfombra roja en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog. Hamás inicia entrega de rehenes Hamás entrega a la Cruz Roja a los primeros siete rehenes vivos de los 20 que contempla el acuerdo, más los cuerpos de otros 28 rehenes: – Gali Berman

– Ziv Berman

– Eitan Abraham Mor

– Omri Miran

– Matan Angrest

– Alon Ohel

– Guy Gilboa-Dalal Foto: Reuters

¿En qué consiste el plan de paz?

Propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y sometido ante el gobierno de Israel y el grupo Hamás, con Egipto como intermediario, el plan por la paz en Gaza contempla los siguientes 20 puntos: