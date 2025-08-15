EN VIVO: análisis y detalles de la reunión entre Trump y Putin por Uno TV

| 16:49 | Iván Grifaldo | Uno TV

Concluyó en Alaska la reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de EE. UU., Donald Trump, enfocada en temas bilaterales, asuntos internacionales y un posible cese al fuego en Ucrania. Sigue cobertura especial por Uno TV.

Uno TV te lleva los detalles en vivo de la reunión Putin-Trump

La cobertura especial de Uno TV incluye la conferencia de prensa encabezada por ambos mandatarios, así como el análisis de los temas centrales abordados, entre ellos el conflicto en Ucrania y las relaciones entre Washington y Moscú.

La cita inició a las 11:30 hora local (13:30 horas en México) y terminó alrededor de las 16:30 horas, tiempo de México, tras varias horas de conversaciones en un ambiente de máxima expectación.

El resultado de la reunión

  • Putin dijo esperar que el “entendimiento” alcanzado con Trump ayude a traer paz a Ucrania.
  • Trump calificó el encuentro como “muy productivo” y mencionó un “gran acuerdo” en temas de negocios.
  • Putin describió las negociaciones como “constructivas” y “mutuamente respetuosas”, y afirmó que continuarán buscando acuerdos.

