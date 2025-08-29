GENERANDO AUDIO...

Enfrentamiento entre “Alito” y Noroña. Foto: Cuartoscuro.

El enfrentamiento que protagonizaron el pasado miércoles 27 de agosto los legisladores Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, trascendió las fronteras y llegó a la prensa internacional.

La mayoría de los medios de otras naciones que le dieron cobertura al conflicto en el Senado, vieron en él un símbolo del deterioro flagrante de la democracia mexicana.

Así te lo informamos:

¿Qué dijo la prensa internacional sobre el conflicto entre “Alito” y Noroña en el Senado?

El diario The Guardian, del Reino Unido, describió una “pelea violenta” tras un debate sobre una posible intervención militar de EE. UU. contra los cárteles.

Los periódicos españoles también abordaron el tema. El País encabezó con: “Alito Moreno y Fernández Noroña se agarran a empujones y puñetazos en el Senado tras un rifirrafe”. En su edición internacional en inglés destacó que Noroña acusó amenazas y que la tensión venía de que a Moreno no se le concedió la palabra. Por su parte, el ABC describió todo como “Empujones y golpes entre senadores en México”. En tanto, 20minutos lo calificó de “bochornoso espectáculo”.

En Francia, Euronews informó “Violence et chaos au Sénat mexicain” y TF1 Info resumió: “Bagarre au parlement mexicain”.

La prensa alemana no se quedó atrás, usaron titulares como “Handgreiflichkeiten im mexikanischen Senat” (“agresiones físicas en el Senado mexicano”).

Los diarios italianos también hablaron sobre el enfrentamiento entre “Alito” y Noroña. Corriere della Sera expresó: “Rissa in Parlamento in Messico”; mientras que La Repubblica destacó: “Scene di violenza al Senato messicano”.

El tema también tuvo eco en países como India, Polonia y Rumania. El LiveMint amplificó el ángulo de “caos en el Senado” y lo conectó con el debate sobre tropas extranjeras. TVP Info tituló “Bijatyka w Senacie Meksyku” (“batalla en el Senado de México”). En tanto, Digi24 destacó “Scandal cu pumni și îmbrânceli în Senatul mexican” (“escándalo con puñetazos y empujones en el Senado mexicano”).

Incluso medios de países como Eslovaquia y Kosovo difundieron el video y destacaron la insólita naturaleza del incidente.

De este lado del continente el tema también tuvo repercusión. La cadena estadounidense CBS News subrayó que el conflicto se presentó debido al debate sobre tropas extranjeras en México. El canal ABC7, de EE.UU, y Global News, de Canadá, remarcaron que todo comenzó cuando Moreno reclamó no haber tenido el uso de la voz.

