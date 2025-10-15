Erupción en Indonesia: volcán Lewotobi lanza columna de ceniza de 10 km

| 03:41 | Agencias | AFP
Erupción de volcán en Indonesia
Erupción de volcán en Indonesia. Foto: Reuters

El volcán Lewotobi Laki-Laki, en la isla de Flores, Indonesia, hizo erupción la noche del martes y madrugada del miércoles, lanzando una columna de ceniza de 10 kilómetros sobre su cumbre de 1.584 metros, informó la agencia vulcanológica nacional.

Alerta máxima y precauciones

Las autoridades activaron la alerta más alta y pidieron a los pobladores y turistas mantenerse alejados del volcán. También instaron a prepararse para posibles evacuaciones.

El jefe de la agencia vulcanológica, Muhammad Wafid, señaló que se detectó un aumento en sismos profundos, que suelen anticipar erupciones explosivas. Advirtió que la ceniza podría interrumpir vuelos y operaciones aeroportuarias si se propaga más.

Este mismo volcán lanzó en julio una columna de ceniza de 18 kilómetros, lo que obligó a cancelar 24 vuelos desde la isla de Bali.

Indonesia, un extenso archipiélago, se encuentra en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, zona conocida por su intensa actividad sísmica y volcánica.

