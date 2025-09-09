GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV/ GETTYIMAGES

En Nepal hay protestas muy fuertes desde el lunes. Según Amnistía Internacional, ya hay al menos 19 personas muertas y más de 300 heridas. Todo comenzó por una decisión del gobierno que generó enojo en la gente y terminó con la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli. Incluso, el Parlamento en Katmandú fue incendiado por los manifestantes.

Golpean al ministro de Finanzas

En medio de la violencia, medios locales reportaron que el ministro de Finanzas, Bishnu Paudel, fue atacado en la calle. En redes sociales circula un video donde se ve a un hombre en ropa interior, con la ropa rota y una bolsa en la cabeza, mientras una multitud lo arrastra de los brazos y las piernas, los primeros reportes indican que se trataría del funcionario público.

El veto desató una ola de indignación, especialmente entre la generación más joven, que depende en gran medida de esas aplicaciones para comunicarse.

También alimentó la ira hacia el gobierno en un país donde el desempleo ronda el 10% y el PIB per cápita es de solo 1.447 dólares, según el Banco Mundial

La policía de Katmandú utilizó balas de goma, gas lacrimógeno, cañones de agua y garrotes cuando los manifestantes atravesaron el alambre de púas e intentaron irrumpir en una zona restringida cerca del Parlamento.