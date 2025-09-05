Escándalo fiscal tumba a la viceprimera ministra británica Angela Rayner; admitió que no pagó impuestos

GENERANDO AUDIO...

La viceprimera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, presentó su renuncia este viernes 5 de septiembre en Londres tras admitir que no pagó los impuestos correspondientes a la compra de un apartamento, según confirmó en una carta dirigida al primer ministro Keir Starmer.

La dirigente laborista, de 45 años, también dejó su cargo como ministra de Vivienda y vicepresidenta del Partido Laborista, en medio de una polémica que sacudió al gobierno británico durante los últimos días.

Angela Rayner admite error en pago de impuestos

Rayner reconoció que se habría ahorrado 40.000 libras esterlinas (unos 53.700 dólares) en impuestos relacionados con la adquisición de una vivienda. Esto ocurrió después de retirar su nombre de los títulos de propiedad de otro inmueble en su circunscripción, lo que hizo que el nuevo apartamento figurara como su único bien inmobiliario.

La política explicó que actuó siguiendo consejos “incorrectos”, aunque ya notificó a las autoridades fiscales y al asesor de ética del gobierno. “Pensé que había hecho todo correctamente y estoy devastada, porque siempre he respetado las normas”, declaró en entrevista con Sky News.

Trayectoria política de Angela Rayner

Angela Rayner es considerada una figura del ala más izquierdista del Partido Laborista. Sin título universitario, fue madre soltera a los 16 años. Más tarde, se vinculó al sindicalismo y al trabajo en organizaciones sociales, donde comenzó su camino hacia la política.

La renuncia de Rayner representa una sacudida para el gabinete de Keir Starmer, quien ahora deberá reorganizar su equipo en medio de la polémica.