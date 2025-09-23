España aprueba embargo total de armas a Israel por guerra en Gaza

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Gobierno de España aprobó este martes el embargo total de armas a Israel, como parte de un paquete de medidas impulsado por el presidente socialista Pedro Sánchez, con el objetivo de “detener el genocidio en Gaza”. La medida fue anunciada tras el Consejo de Ministros en Madrid.

El decreto prohíbe cualquier exportación e importación de material de defensa, así como de productos y tecnologías de doble uso, es decir, aquellos que pueden aplicarse en ámbitos civiles y militares. Además, veta el tránsito de combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel y bloquea la entrada de productos de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.

España consolida el embargo total de armas a Israel

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que la disposición “supone un paso contundente y pionero a nivel internacional” para consolidar legalmente el embargo, aplicado de facto desde octubre de 2023. Añadió que la medida también restringe la publicidad de artículos provenientes de colonias israelíes.

El decreto entra en vigor de inmediato, aunque todavía necesita ser refrendado por el Parlamento español, donde Sánchez carece de mayoría y ha enfrentado dificultades para sacar adelante otras leyes en los últimos meses.

Sánchez, crítico de Netanyahu por ataques en Gaza

Sánchez presentó el embargo como parte de un paquete de acciones contra la ofensiva en la Franja de Gaza, lanzada por Israel tras el ataque de Hamás en octubre de 2023. El líder socialista se ha posicionado como una de las voces europeas más críticas hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Durante un evento en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Sánchez afirmó: “Estamos presenciando uno de los eventos más oscuros y terribles del siglo XXI. La comunidad internacional no puede permanecer callada ni paralizada”.

El Gobierno español espera que esta medida marque un precedente en Europa frente al conflicto.