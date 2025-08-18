España combate 23 incendios forestales; 343 mil hectáreas quemadas y cierran tramo del Camino de Santiago

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Miles de bomberos, junto a militares y aeronaves de apoyo internacional, combaten este lunes los más de 20 incendios activos que arrasan la mitad oeste de España, en lo que ya es el peor año registrado por devastación del fuego. De acuerdo con fuentes oficiales, en lo que va de 2025, España ya ha perdido más de 343 mil hectáreas

De acuerdo con Protección Civil y Emergencias, los fuegos representan una “amenaza directa para la población”. En las últimas horas, un bombero murió en España y otro en Portugal, elevando la cifra a seis fallecidos en la región ibérica.

Incendios arrasan el oeste de España

Los incendios se concentran en Castilla y León, Galicia y Extremadura, donde miles de personas fueron evacuadas. En estas zonas, las hectáreas quemadas se cuentan por decenas de miles, mientras equipos de emergencia intentan frenar el avance de las llamas.

“Se siente mucha impotencia y sobre todo mucha indignación, por la falta de recursos, por el abandono, el desastre, con la gestión”, expresó José Carlos Fernández, un masajista de 47 años de Benavente. Otro vecino, María López, señaló: “Hemos tenido que salir con lo puesto, lo más duro es no saber si volveremos a tener casa”.

Récord histórico de hectáreas quemadas

En lo que va de 2025, España ya ha perdido más de 343 mil hectáreas, un récord histórico según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). El último registro más alto fue en 2022, con 306 mil hectáreas calcinadas.

Por su parte, Portugal suma más de 216 mil hectáreas arrasadas este verano. El país mantiene el récord europeo de mayor devastación en 2017, cuando las llamas consumieron 563 mil hectáreas y dejaron 119 muertos.

Camino de Santiago, afectado por las llamas

Las autoridades confirmaron el cierre de un tramo del Camino de Santiago en Galicia, debido al avance del fuego en áreas boscosas cercanas. Miles de peregrinos fueron desviados a rutas alternas, mientras brigadas trabajan para asegurar el sendero.

🚫#AVISO Recomendamos a las personas que se encuentren realizando el #CaminoDeSantiago no realizar el trayecto entre Astorga y Villafranca del Bierzo debido a la situación de los #incendios que afectan a distintas zonas de la provincia de #León.



Sigue las indicaciones de… pic.twitter.com/RvaA0Ai5EJ — Guardia Civil (@guardiacivil) August 17, 2025

Reacciones oficiales en España y Portugal

Virginia Barcones, directora de Protección Civil, confirmó que “23 incendios se mantienen activos en situación operativa dos”, lo que significa un riesgo directo para la población.

En Portugal, el primer ministro António Costa aseguró: “Estamos movilizando todos los recursos disponibles y agradecemos la cooperación internacional. La prioridad absoluta es proteger vidas humanas y frenar la destrucción de nuestro patrimonio natural”.

La lucha contra los incendios seguirá en los próximos días, mientras España y Portugal enfrentan el verano más devastador de su historia reciente.