Incendios forestales dejan 350 mil hectáreas afectadas. Foto: AFP

España da por finalizada la emergencia por la ola de incendios forestales que se prolongó durante varias semanas y que, de acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), dejó cuatro fallecidos y más de 350 mil hectáreas calcinadas.

Protección Civil anuncia cierre de la fase de emergencia

“Este trágico episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país, ha finalizado”, declaró en rueda de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

La funcionaria precisó, sin embargo, que “la campaña de incendios forestales continúa y por eso nadie puede bajar la guardia”. En ese sentido, subrayó: “Desde el Gobierno de España seguimos en esta fase de alerta y seguimiento permanente con todos los medios del Estado a disposición”.

Tres incendios activos tras semanas de crisis

Según Protección Civil, este domingo permanecían activos únicamente tres grandes incendios, en contraste con la etapa más crítica, cuando llegaron a arder de manera simultánea más de veinte focos en distintas regiones.

Barcones explicó que las condiciones meteorológicas recientes, más favorables, han permitido un mejor control de las llamas, tras semanas en que una intensa ola de calor, catalogada por la agencia estatal de meteorología como la más fuerte desde que existen registros, impulsó la propagación del fuego.

Regiones más afectadas por los incendios forestales

El Gobierno español ha descrito esta ola como “una de las mayores catástrofes medioambientales” de los últimos años. Las zonas más impactadas fueron Galicia, Castilla y León y Extremadura, en la mitad occidental del país.

Los siniestros causaron la muerte de cuatro personas y la destrucción de más de 350 mil hectáreas en solo dos semanas, de acuerdo con los datos del EFFIS.

Disputa política en torno a los incendios forestales

La magnitud de los incendios también generó un enfrentamiento político. Los socialistas en el poder señalaron al Partido Popular de minimizar el impacto del cambio climático y de no reforzar las políticas contra el fuego en las comunidades que gobiernan.

Por su parte, los conservadores acusaron al Gobierno central de no proveer los recursos suficientes, a pesar de que la Unidad Militar de Emergencias participó en los principales focos registrados en el país.

