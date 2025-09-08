GENERANDO AUDIO...

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: AFP

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, elevó este lunes su tono contra Israel al acusar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de llevar a cabo “el exterminio de un pueblo indefenso” en Gaza.

Desde el Palacio de la Moncloa, el dirigente socialista español anunció un paquete de nueve medidas inmediatas que incluyen un embargo de armas, el veto a barcos y aviones con destino militar israelí y un aumento de la ayuda a Palestina.

“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre Netanyahu y su gobierno, y aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina”, señaló Sánchez en su declaración oficial.

Embargo y bloqueo a transporte militar

Entre las acciones más relevantes, el Ejecutivo español consolidará jurídicamente el embargo de armas a Israel, vigente de facto desde octubre de 2023. También prohibirá la escala en puertos de España a barcos que transporten combustibles para las fuerzas armadas israelíes, y negará el uso del espacio aéreo nacional a aeronaves con material bélico con destino a ese país.

Más medidas y apoyo a Palestina

El plan incluye además:

Prohibición de entrada a España de personas implicadas directamente en el genocidio.

Veto a productos de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania .

. Restricción de servicios consulares españoles a residentes en dichos asentamientos.

Refuerzo de la ayuda humanitaria a la población palestina y apoyo adicional a la UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos.

Durante su intervención, Sánchez subrayó que lo que ocurre en Gaza “no es defenderse ni atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho humanitario”.

Fricciones diplomáticas entre España e Israel

España se ha convertido en una de las voces más críticas de Europa frente a la ofensiva de Israel en Gaza. La decisión del Gobierno de reconocer al Estado de Palestina en mayo de 2024 provocó la retirada de la embajadora israelí en Madrid, aumentando las tensiones bilaterales.

Al mismo tiempo, en territorio español se multiplican las protestas propalestinas, algunas de las cuales han interrumpido en los últimos días etapas de la Vuelta ciclista a España, reflejo del creciente descontento social con la guerra en Gaza.