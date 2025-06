“Esperamos que ataque de EE. UU. frene plan nuclear iraní”: embajadora de Israel en México

GENERANDO AUDIO...

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, dijo que esperan que los bombardeos de Estados Unidos contra Irán, este fin de semana, puedan parar el programa nuclear iraní, objetivo militar de Israel desde hace 11 días.

“Esperamos que este ataque sea significativo para parar este programa nuclear de Irán y para no permitir que Irán pueda tener armas nucleares. El mundo entero está de acuerdo en que un régimen tan radical como el régimen de Irán no puede tener armas nucleares, y que hay que hacer todo lo posible para evitarlo”.

Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México.

Israel insiste en importancia del respaldo de México

La embajadora Einat Kranz insistió en la importancia del respaldo del Gobierno de México con Israel y en contra de Irán.

“Lo que queremos de todos los Gobiernos, incluido el Gobierno de México, es el entendimiento de esta situación, el apoyo al derecho de Israel a defenderse ante un programa que lo quiere destruir y aniquilar”, explicó.

Operación de EE. UU. bombardeó a Irán

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Roni Kaplan, puntualizó que el bombardeo fue una acción bajo el mando sólo de Estados Unidos. El operativo militar preventivo iniciado el 13 de junio, “León Ascendente”, ha sido de Israel.

“Nosotros salimos a esta operación de forma independiente, todos saben; la embajadora lo comentaba ahora de la operación americana, que alcanzó tres plantas nucleares, una operación de la cual nos actualizaron. También coordinaron con nosotros en términos de espacio aéreo, pero es una operación americana, no es una operación israelí”, dijo.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel evitó dar información sobre si Israel cuenta con armas nucleares.

“La pregunta si Israel tiene armas nucleares o no, no es una pregunta que yo pueda tener una respuesta, que yo pueda dar, ni que pueda ni confirmar, ni que pueda yo desmentir; la prensa internacional dice que es así, no es algo que yo pueda, repito como portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, no es algo que pueda yo confirmar. Lo que sí puedo decirles es que Israel nunca amenazó con destruir la existencia de un país”, destacó el funcionario de Israel.

Asimismo, explicó que el “Escudo de Hierro” no ha fallado, se trató de una saturación de misiles de Irán.

“No se trata de que haya fallado, simplemente la intención iraní es saturar estos sistemas y en parte hay que decir la verdad, lo logran, es decir, los sistemas saturados, por eso es que cae un misil por ejemplo, pero lo vuelvo a repetir, además de 500 misiles balísticos que fueron lanzados, tenemos solamente, lamentablemente, es mucho también, pero tenemos 50 sitios que fueron destruidos por estos misiles”.

Roni Kaplan, portavoz Fuerzas de Defensa de Israel.

Descartan escalada en conflicto Israel-Irán

Durante la videoconferencia, el experto en temas de Medio Oriente, Gabriel Ben, descartó una escalada en la guerra de Israel e Irán, al menos no de una potencia como Rusia.

“No creo que va a escalar, ni mucho menos cerca, hacia una conflagración general con intervención de China o de Rusia, por distintas razones, pero me centro en Rusia. Rusia llegó a un acuerdo con Israel ya hace varios años, donde Israel no le da material bélico a Ucrania y a cambio lo que hace Rusia es activar en varios lugares, especialmente en Siria. La relación que tenemos con Putin es bastante correcta y hace pocas horas Putin dijo incluso que su amistad con el pueblo de Israel, incluso es un país que habla ruso (…) exageró para decir que estamos cercanos a la cultura rusa en Israel, o sea que no creo un avance desde potencias que salgan a defender a Irán”.

Gabriel Ben Tasgal, experto en Medio Oriente.

En la videoconferencia, la embajada de Israel en México recordó que no están en contra del pueblo de Irán, que sus objetivos no son civiles, sino militares, a diferencia de Irán que ha atacado sitios con civiles provocando la muerte a 25 israelíes e hiriendo a 2 mil 500. Insistieron en que el ataque de hace 11 días no fue un acto de agresión sino de supervivencia.

Agregaron que es hora de detener a Irán, padrino de grupos terroristas como Hamás y otros enemigos a su alrededor en Medio Oriente.