La esposa del presidente del gobierno de España, Begoña Gómez, fue convocada por un juez en Madrid para declarar el próximo 11 de septiembre en un caso de presunto desvío de fondos públicos, informó un portavoz del tribunal.

El magistrado busca determinar si una funcionaria del equipo de Pedro Sánchez trabajó en tareas vinculadas con Gómez, cuando ella era responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Ese empleo podría constituir un uso indebido de recursos del Estado para fines privados.

Investigación contra Begoña Gómez

Desde abril de 2024, Begoña Gómez está imputada por corrupción y tráfico de influencia. El juez sospecha que aprovechó la posición de su esposo para gestionar financiamiento privado destinado a su programa académico, particularmente con el empresario Juan Carlos Barrabés.

En julio pasado, Gómez compareció ante la justicia y optó por guardar silencio. La investigación actual se inició tras denuncias presentadas por organizaciones vinculadas a la extrema derecha.

Contexto político y reacciones

El caso ha generado un fuerte enfrentamiento entre la fiscalía y el juez encargado, además de tensiones entre el gobierno y la oposición. Pedro Sánchez ha denunciado una campaña de difamación impulsada por la extrema derecha y la oposición de derecha.

La situación se suma a otros procesos que afectan al entorno del mandatario:

Santos Cerdán , dirigente socialista y excolaborador de Sánchez, fue detenido en junio por un caso de sobornos en contratos públicos.

, dirigente socialista y excolaborador de Sánchez, fue detenido en junio por un caso de sobornos en contratos públicos. El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García también son investigados en la misma trama.

y su asesor también son investigados en la misma trama. El hermano menor de Sánchez enfrenta desde 2024 un proceso por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.

La comparecencia de Gómez ante el juez el 11 de septiembre marcará un nuevo capítulo en una serie de investigaciones que mantienen bajo presión al gobierno de Sánchez.

