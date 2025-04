Estados Unidos me quitó la visa, asegura el presidente colombiano Gustavo Petro

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en reunión de ministros que ya no podrá viajar a Estados Unidos, porque cree que las autoridades de ese país le han retirado la visa.

“Germán Ávila (ministro de Hacienda) está en Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, ha declarado el mandatario en alusión a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

¿Por qué Gustavo Petro ya no podrá viajar a Estados Unidos?

Las declaraciones de Petro se produjeron durante la reunión semanal del Ejecutivo en la que anunció que viajará próximamente a China como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), enmarcándose además en unas tensas relaciones diplomáticas con la Casa Blanca por las diferencias ideológicas y, en particular, por la deportación de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos que suscitó el pasado enero una crisis diplomática entre ambos países.

Asimismo, se ha manifestado en más de una ocasión sobre la expulsión de migrantes venezolanos hacia El Salvador, cargando por ello contra el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, a quien se ha dirigido en las últimas horas a través de su cuenta de la red social X:

“No, señor Bukele, muy mal. No lo aceptamos, y la Justicia estadounidense no acepta que se criminalice a los hijos de Venezuela, la patria de Bolívar”

Gustavo Petro / presidente de Colombia

“Entréguennos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen ir al pueblo venezolano, porque es un pueblo que clama por su libertad. Los migrantes no son criminales: esta es una regla básica de la humanidad”, ha añadido después de defender que “ninguna persona con mentalidad democrática en Latinoamérica puede aceptar como principio de una república que todo el pueblo venezolano en el exilio sea criminalizado por los crímenes del Tren de Aragua”.

En tanto que, incluso durante la reunión con su Gabinete, Petro aprovechó para criticar las políticas migratorias de Estado Unidos y su alianza con el gobierno de El Salvador, cuyas acciones comparó con la “tesis jurídica fascista la misma de Hitler y de Mussolini que dice que si en un grupo poblacional un individuo ese grupo comete un crimen entonces todo el grupo es criminal”.