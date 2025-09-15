La estafa del astronauta: así cayó abuelita en Japón y perdió más de 6 mil 700 dólares 

GENERANDO AUDIO...

Foto: GettyImages

La policía de Hokkaido informó que una mujer de 80 años perdió alrededor de 6 mil 700 dólares tras caer en una estafa romántica en redes sociales. El estafador se hizo pasar por un astronauta en peligro que le pidió dinero urgente para comprar oxígeno y “sobrevivir a una crisis espacial”.

El fraude comenzó en julio, cuando la víctima conoció al supuesto astronauta en internet. Con el paso de las semanas, el hombre la convenció de que se encontraba “en el espacio” y bajo ataque, por lo que necesitaba ayuda económica. La mujer terminó transfiriéndole cerca de 1 millón de yenes antes de descubrir la mentira.

Estafa romántica con astronauta en Japón

De acuerdo con medios locales, la mujer vivía sola y empezó a desarrollar sentimientos hacia el estafador durante la comunicación en línea. Tras las transferencias, la policía lanzó una advertencia: “si alguien que conoces en redes sociales te pide dinero, sospecha de una estafa y denúncialo”.

No es la primera vez que ocurre un caso similar en Japón. En 2022, otra mujer fue engañada por un supuesto astronauta ruso y perdió más de cuatro millones de yenes.

Adultos mayores, principales víctimas en Japón

Las estafas románticas y otros fraudes telefónicos o digitales se han disparado en el país. Tan solo en 2024 se registraron más de 20 mil casos, con pérdidas que superan los 480 millones de dólares, según cifras citadas por Vice.

Japón, con una de las poblaciones más envejecidas del mundo, es un blanco frecuente de este tipo de fraudes. Entre los más comunes está la estafa del “soy yo”, en la que delincuentes se hacen pasar por familiares en problemas para pedir dinero, o los falsos reembolsos de seguros y pensiones.

Aunque los adultos mayores son los más afectados, casi el 40 % de las víctimas de otros fraudes en el país tienen entre 20 y 30 años.

Estafas románticas en todo el mundo

El fenómeno no es exclusivo de Japón. De acuerdo con CBS News, en 2023 más de 64 mil estadounidenses fueron víctimas de este tipo de engaños, con pérdidas que superaron los mil millones de dólares, el doble de lo reportado cuatro años antes.

Aproximadamente la mitad de los usuarios de sitios de citas reportan haber encontrado intentos de estafa, mientras legisladores piden que las plataformas tecnológicas protejan mejor a sus usuarios.