Ojo: conoce las estafas más comunes en Estados Unidos y cómo prevenirlas

Estafas más comunes en Estados Unidos; cómo prevenirlas. Foto: Shutterstock

Si vas de viaje a los Estados Unidos (EU), puedes convertirte en la víctima de alguna estafa y aunque hay varios tipos, todas tienen el objetivo de conseguir dinero fácil en favor de los defraudadores. En Unotv.com, te enunciamos las estafas más comunes en este país y cómo prevenirlas.

¿Cuáles son las estafas más comunes en Estados Unidos?

Romántica

Alguien a quien no has conocido en persona rápidamente te ofrece amistad, romance o matrimonio. Sé escéptico si te piden dinero para pagar las cuentas del hospital, tarifas de la visa, gastos legales o parece tener muchos problemas repentinos en el extranjero.

De abuelos o familiares

Alguien se comunica con los abuelos o familiares haciéndose pasar por un nieto, sobrina, sobrino u otro pariente que necesita dinero de inmediato. Suelen pedir a la persona contactada que lo mantenga en secreto. Llama de inmediato al familiar que supuestamente necesita dinero para verificar la situación.

De tráfico de drogas

El estafador se pone en contacto por teléfono o correo electrónico y ofrece un trabajo en el extranjero, la oportunidad de hacer obras de caridad o solicitar que le transportes documentos o artículos. Estas estafas a menudo comienzan como relaciones románticas.

El estafador ofrece pagar todos los gastos de viaje y brinda equipaje gratis o te pide detenerte en un tercer país para recoger algo. El equipaje y los artículos contendrán drogas y la víctima puede ser arrestada en el destino. Ten cuidado, informa a las autoridades fronterizas y de la aerolínea antes de viajar.

De lotería

El estafador promete un premio en efectivo importante, pero la víctima debe pagar impuestos y otras tarifas de procesamiento por adelantado para ganarlo. Si no compraste un boleto de lotería en EU, es muy poco probable que puedas ganar un premio.

De paquete

Por lo general, ves una cartera o un paquete de dinero en efectivo en el suelo. El estafador lo recoge y pregunta si es tuyo, muestra los billetes e intenta que lo toques. Otra persona se acerca y afirma que la cartera le pertenece, luego te acusa de intentar robarla. Los dos estafadores amenazan con llamar a la policía a menos que les pagues. Cuando sacas el dinero, lo toman y huyen.

De restaurante o bar

Una “estudiante de inglés” o mujer atractiva ofrece ser tu guía de turistas. Te invita una comida o una bebida en un establecimiento cercano y te llevan a una habitación con poca luz. Las bebidas podrían tener drogas para afectar la visión y cuando llega la cuenta, la mujer se va y llegan hombres corpulentos para obligarte a pagar una cuenta muy cara.

De venta de alfombras

Un “estudiante de arte” se te acerca, a menudo en grandes sitios turísticos, y te pregunta si te gustan las obras de arte. Te invitan a verla en un estudio de arte o galería y te sirven té o bocadillos mientras presenta su obra. Te presionará para que compres y exigirá una compensación por las atenciones.

De equipaje

Un extraño te pide vigilar su bolso o cartera. Se va y regresa con un oficial de policía o alguien que se hace pasar por uno. La bolsa puede contener drogas u otros artículos ilegales. Luego, los estafadores te extorsionan con dinero u objetos de valor para que evites problemas con la policía.

De juegos de cartas

Los estafadores organizan un juego en las banquetas llenas de gente en las zonas turísticas. Usan tres tazas con una pequeña bola debajo de una. Las mueven y luego se detienen, pidiendo a la audiencia que apueste dónde está la pelota.

Sus cómplices adivinan correctamente las primeras veces, y luego dejan que te involucres. Permiten que ganes y hagas apuestas cada vez más altas, hasta que el estafador agarra la pelota y hace que tú como turista pierdas, a veces cientos de dólares.

¿Qué consejos seguir para evitar las estafas?

Antes de viajar, investiga tu destino y estando allá, toma en cuenta que si hay algo que parece demasiado bueno para ser verdad generalmente no lo es.

Nunca envíes dinero a alguien en el extranjero si no lo has conocido en persona, especialmente si lo conoces en internet. No reveles información personal por teléfono, en línea o redes sociales.

Finalmente, comunícate con la embajada o el consulado de México en Estados Unidos más cercano de la ciudad donde te encuentres si caíste en una estafa.