GENERANDO AUDIO...

Estampida en India deja muertos y heridos. Foto: Reuters.

Al menos 36 personas murieron y más de 50 resultaron heridas durante una estampida que se originó en un mitin político en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India, informó este sábado el ministro principal MK Stalin en un comunicado.

Mitin del actor y político Vijay provoca estampida en India

El incidente ocurrió en el distrito de Karur, durante un acto de campaña del partido Tamilaga Vettri Kazhagam, fundado en 2024 por el actor tamil Vijay, quien busca posicionarse rumbo a las elecciones estatales previstas para 2026.

Entre los fallecidos se encuentran ocho menores de edad y 16 mujeres, según el reporte oficial.

Vijay externó, mediante una publicación en la red social X, su consternación por lo acontecido: “Tengo el corazón roto; me retuerzo en un dolor y una tristeza insoportables e indescriptibles”, escribió.

Más de 50 heridos en la estampida en Tamil Nadu, India

El ministro estatal Senthil Balaji informó que al menos 58 personas fueron hospitalizadas tras la estampida. Para atender la emergencia, fueron movilizados 44 médicos de los distritos cercanos de Tiruchirappalli y Salem.

Imágenes difundidas en medios locales muestran a miles de personas alrededor de un vehículo de campaña desde el cual Vijay se dirigía a la multitud.

Durante el acto, el político fue captado lanzando botellas de agua a sus seguidores que se desmayaban por el calor y solicitando ayuda a la policía mientras la concentración se tornaba incontrolable.

Mitin político de Vijay en India desborda seguridad

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó en una publicación en la red social X que el “desafortunado incidente” en Tamil Nadu es motivo de tristeza.

De acuerdo con medios locales, no es la primera vez que un acto de campaña de Vijay enfrenta problemas de seguridad. En octubre de 2024, durante el evento inaugural de su partido, se reportaron al menos seis decesos.

A pesar de las restricciones impuestas por la policía, entre ellas límites al tamaño de los convoyes y modificaciones de sede, la masiva afluencia de simpatizantes ha superado la capacidad de las autoridades locales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]