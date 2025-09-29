GENERANDO AUDIO...

Reglas de aeropuertos para tomar fotografías y grabar. Foto: Reuters.

El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) emitió una circular recordando que está prohibido tomar fotos o videos en zonas restringidas del AICM, como filtros de seguridad, aduanas y rampas.

La polémica creció cuando el conductor José Ramón “El Estaca” San Cristóbal denunció que personal de seguridad obligó a borrar fotos tomadas con él, lo que abrió la pregunta: ¿dónde sí y dónde no se puede fotografiar en los aeropuertos?

Reglas en el AICM

Está permitido tomar fotos y grabar videos en la mayoría de las áreas del AICM, tal es el caso de las terminales, tiendas, restaurantes, entre otras. No obstante, en áreas de seguridad, como puntos de control de inmigración, zonas de revisión de seguridad y aduanas está prohibido. Lo que hace esta restricción es proteger la privacidad y mantener la seguridad del aeropuerto.

Es importante señalar que para poder hacer uso de equipos de cámaras profesionales se requiere una aprobación previa por parte de las autoridades.

En entrevista en el espacio “A las Nueve en Uno” con Pablo Valdés y Juan Rivas, el Capitán Ángel Domínguez, presidente del CPAM, la emisión de la circular es solo un recordatorio de seguridad sobre las zonas donde no se pueden tomar fotos ni videos. Puntualizó que no hay cambio alguno.

Respecto a la publicación de “El Estaca”, indicó que primero se debería de saber en qué lugar del aeropuerto se realizaron para que las autoridades hayan solicitado a las personas borrarlas.

Reglas en aeropuertos alrededor del mundo

Así como en México, en Estados Unidos y países de la Unión Europea, Medio Oriente, Asía y América Latina permiten tomar fotografías y grabar en las zonas públicas de los aeropuertos, siempre y cuando no se obstruya el paso ni se afecte la seguridad.

En el caso de EE.UU., la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) no prohíbe fotografiar, grabar en vídeo o filmar en los puntos de control de seguridad, siempre que no se interfiera con el proceso de inspección ni se revele información confidencial.

La interferencia con el control incluye, entre otras cosas, sostener un dispositivo de grabación frente a la cara de un oficial de la TSA de modo que el oficial no pueda ver ni moverse, negarse a adoptar la postura adecuada durante el control, bloquear el movimiento de otras personas a través del puesto de control o negarse a entregar un dispositivo de grabación para el control.

A lo anterior, hay que sumar que no se puede filmar ni tomar fotografías de monitores de equipos que estén protegidos de la vista del público.

En el caso del aeropuerto de Denver, los proyectos comerciales, publicitarios, documentales etc. requieren autorización; no obstante, los medios noticiosos suelen tener exenciones. Misma situación sucede en el aeropuerto de Malta, donde es necesario solicitar permiso con varios días de antelación, especialmente para filmaciones o grabaciones formales.

En tanto, en el aeropuerto de Changi, en Singapur, exigen un permiso obligatorio para filmar o hacer fotos, en particular en zonas sensibles del aeropuerto. Fotografiar en dirección de los controles de seguridad, o las puertas de embarque, requiere permiso, en caso de no cumplir con dichas reglas, equipos y material pueden ser decomisados.

En el caso del aeropuerto de Pune, en la India, al estar cercano a una base militar, tiene reglas muy estrictas para evitar fotografías desde ventanas de avión u otras zonas sensibles.

