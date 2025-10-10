GENERANDO AUDIO...

María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz. AFP

La opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa de la democracia y los derechos civiles en Venezuela, según anunció este viernes el Comité Noruego del Nobel. Tras conocer la noticia, la líder opositora expresó estar “en shock” por el reconocimiento.

Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad en 2024, poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de ese año. Desde entonces, la dirigente política ha continuado comunicándose con sus seguidores desde la clandestinidad y el exilio, manteniendo su postura en favor de elecciones libres y un Estado de derecho en el país sudamericano.

En una llamada telefónica con el también opositor Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en el exilio, se escuchó a Machado decir: “¡Estoy en shock! ¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”. A lo que González respondió: “Estamos en shock de alegría”.

Reacciones internacionales al Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

Las reacciones a la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 no se hicieron esperar. Diversos líderes internacionales y organismos expresaron su reconocimiento a la labor de Machado y destacaron la relevancia del premio para el futuro político de Venezuela.

El vocero de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, afirmó que “este reconocimiento refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho”.

Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó el galardón como un “poderoso mensaje” en favor de la democracia. En declaraciones oficiales, Von der Leyen destacó que el premio simboliza el respaldo de la comunidad internacional a los esfuerzos por restaurar la libertad y el orden democrático en el país.

María Corina Machado la cara de la oposición en Venezuela

María Corina Machado se ha consolidado como una de las principales figuras de la oposición venezolana. Su candidatura presidencial fue inhabilitada por las autoridades electorales antes de los comicios de 2024, en los que el presidente Nicolás Maduro fue declarado vencedor.

La oposición denunció entonces irregularidades electorales y presentó pruebas de manipulación en el proceso. Tras estas denuncias, varios líderes opositores enfrentaron persecución o se vieron obligados a abandonar el país.

El Premio Nobel de la Paz 2025 sitúa a Machado entre los pocos políticos latinoamericanos en recibir el reconocimiento y renueva el interés internacional por la situación política y de derechos humanos en Venezuela.