Estudiantes mexicanos se alistan para guiar al turismo olímpico en París

Los chorros de agua son un remanso musical de las calles parisinas… este recoveco francés es la Fuente de Stravinsky, explica Alma, parte de los estudiantes mexicanos que viven en París.

“…Son 16 obras en movimiento por aspersión del agua y representan la composición de la obra de Igor Stravinsky… por este lado podemos ver el Centro Pompidou” Alma Domínguez | Estudiante mexicana en París

No hace mucho que la joven vivía en la Ciudad de México, pero hoy estudia una maestría en París al tiempo que ejerce como guía turística.



“Yo soy ingeniera ambiental, estudié en el Instituto Politécnico Nacional y me dedicaba, trabajaba en el Servicio Meteorológico Nacional como jefe de Proyecto de Pronóstico de Cuencas. Lo que más me encantó precisamente fue el arte, la arquitectura de las calles y eso fue lo que me potenció para prepararme y prepararme para venirme a estudiar un master y… renuncié a mi vida en México”. Alma Domínguez | Estudiante mexicana en París





Alma no es la única estudiante para quien la llegada de los Juegos Olímpicos significa una oportunidad de generar un ingreso extra.

Eduardo estudió economía en la UNAM, actualmente busca obtener un grado en una universidad parisina; quiere sacarle provecho a su carácter extrovertido y al amor con el que contempla la ciudad de la luz.

“Ya lo tengo, ya le encontré la lógica, hay demasiada gente que necesita un servicio turístico ¿por qué no lo hago yo? Amo aprender, en general de todo, amo la cultura, amo la geografía, amo la historia, creo que estoy un país que es sumamente importante no solamente para la historia de él mismo sino para la de todo occidente”. Eduardo Laborde | Estudiante mexicano en París

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Francia es el tercer país de acogida para estudiantes mexicanos. Se encuentra detrás de Estados Unidos y España… aunque vivir aquí no es barato.



“Me vine con mis ahorros, sí tengo una pequeña beca, pero no es lo suficiente para todos los gastos aquí en París porque sí es muy caro. De alquiler son alrededor, yo pago casi 28 mil pesos mexicanos”. Alma Domínguez | Estudiante mexicana en París



Por eso se contactan con amigos y familiares para ofrecerles tours parisinos y aprovechar la llegada de más de 15 millones de turistas durante la justa deportiva.



“No es barato y es sumamente importante para mí porque no tengo beca, todo sale de mi bolsillo y tengo que ir encontrándole aquí y acá, entonces sí es un ingreso muy importante para mí. Te llevo a comer rico, no tienes que preocuparte por el idioma, te llevo a distintos lugares no solamente para comer sino para disfrutar, para salir de noche, si quieres un tour totalmente de historia te ofrezco un tour totalmente de historia”. Eduardo Laborde | Estudiante mexicano en París



Con la música de las lenguas romances, los estudiantes están listos para dar la bienvenida a los turistas olímpicos.