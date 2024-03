eTA Canadá: Quedarán canceladas 1.4 millones

A partir de las 22:30 horas de este jueves 29 de febrero, para ingresar a Canadá será necesario tener una Autorización Electrónica de Viaje, eTA por sus siglas en inglés, o una visa canadiense.

“Todas las ETA’s emitidas se van a cancelar, la excepción son las que están ligadas a un permiso de estudio o un permiso de trabajo” Ministerio de Migración, Ciudadanía y Refugio, Embajada de Canadá



Además de estudiantes y trabajadores, quienes cumplan los siguientes requisitos podrán ingresar a territorio canadiense vía área con una nueva eTA cuyo costo es de 7 dólares canadienses.

“El trámite de esta eTA va a ser similar al que tenemos ahorita, el costo son siete dólares canadienses y la respuesta les va a llegar por correo electrónico de manera rápida. Las personas que pueden solicitar un eTA son personas que cuentan con un pasaporte mexicano, que en los últimos 10 años hayan tenido una visa de turista canadiense o que actualmente tengan una visa de no inmigrante para Estados Unidos válida”. Ministerio de Migración, Ciudadanía y Refugio, Embajada de Canadá

Por lo pronto, esta noche quedarán canceladas 1.4 millones de eTAs.

“Desgraciadamente el gobierno de Canadá no puede reembolsar los gastos. La única alternativa es de cumplir con los requisitos para poder solicitar la nueva autorización electrónica para viajar si cumplen con los requisitos es la manera con la que van a poder viajar este fin de semana si no cumplen desgraciadamente va a ser muy complicado”. Vocero de la Embajada de Canadá



Los mexicanos que no cumplan estas condiciones y quieran viajar a Canadá como turistas ahora requieren de una VISA. Su costo es mucho mayor al de la eTA.

“…la VISA de turista tiene un costo de 100 dólares canadienses y probablemente van a tener que pagar además 85 dólares canadienses por la toma de biométricos”. Ministerio de Migración, Ciudadanía y Refugio, Embajada de Canadá



Para solicitar una eTA o visa canadiense, puede ingresar a la página oficial https://canadaenmexico.com/ y a las redes sociales de la embajada de Canadá.

Si requiere mayor información sobre la eTA o la VISA canadiense para mexicanos, puede enviar un correo electrónico a: mexicoeta.ave@international.gc.ca



Funcionarios canadienses explicaron que tomaron esta decisión por las presiones que enfrenta el sistema migratorio de su país.

“La decisión se tomó como consecuencia de un aumento en el mal uso de las Autorizaciones Electrónicas de Viaje y de un aumento significativo en las solicitudes de asilo por parte de mexicanos que no se consideran en necesidad de la protección de Canadá”. Vocero de la embajada de Canadá