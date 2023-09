¿Cómo puedo saber si un amigo o un familiar está detenido en EU?

Si conoces a alguien que viajará a Estados Unidos sin papeles de entrada o que podría tener problemas con las autoridades migratorias, como por ir a trabajar con visa de turista, así es como podrías saber si tu familiar o amigo está detenido en EU.

En las últimas semanas autoridades de México y Estados Unidos han registrado incrementos en la afluencia de personas que buscan llegar hacia ese país, lo que a su vez significa más detenciones, pues quienes obtienen la visa o permiso temporal humanitarios deben trasladarse en vuelo directo.

¿Cómo saber si un familiar está detenido en EU?

Ante ello, hay varias formas de hallar a una persona que se presume podría estar bajo detención de las autoridades migratorias estadounidenses, aunque de acuerdo con el proceso de expulsión acelerada, no debería estar mucho tiempo en esa situación.

Incluso, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) especifica en su página web que “no detiene a los viajeros inadmisibles por períodos prolongados”, agregando que quienes son clasificados como inadmisibles “son procesados ​​para su devolución inmediata”.

Ante ello, destaca que no proporciona información sobre ningún viajero que resultó retenido al cruzar la frontera de forma irregular o en alguno de los puertos de entrada, pues tras su detención el proceso de expulsión le corresponde al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Es justo ahí el primer paso para ubicar a una persona que podría estar detenida en Estados Unidos, pues el ICE cuenta tiene el localizador de detenidos con el que puedes ubicar a tu familiar o amigo, al que puedes entrar desde este enlace con los siguientes datos:

Número de extranjero Número de extranjero (A-Number) que aparece en las tarjetas verdes (Green card) y permisos de trabajo País de nacimiento

Información biográfica Nombre País de nacimiento Fecha de nacimiento



Asimismo, aunque recomiendan usar varias formas de escribir el nombre, en caso de recurrir la búsqueda por información biográfica, la CBP también subraya que el ICE no da información sobre los migrantes inadmisibles menores de edad que son detenidos, por lo que no aparecerán en la búsqueda en línea. Aparte, podría no estar actualizada su información ante el flujo de migrantes irregulares.

Mientras que, de ser el caso de que se trate de un menor de edad, o que, por alguna falta de actualización o error en los datos, no aparece en la búsqueda en línea, todavía puedes comunicarte con la oficina de Oficina de Detención y Deportación (en inglés) de tu estado, o la más cercana a donde tu familiar fue detenido, cuyas formas de contacto encontrarás en este enlace.

Aunque la CBP también acota que, de no encontrar a tu familiar en ninguna de estas formas podría deberse a que se encuentra retenido en una cárcel o centro correccional local, por lo que en ese caso deberás contactar a las autoridades penales de esa localidad.

En tanto que, si sabes en qué centro de detención se encuentra la persona que buscas, puedes comunicarte directamente a través de los teléfonos que aparecen en esta lista. Si ya pudiste contactar a tu familiar, pero quieres saber el estatus de su caso migratorio, puedes acceder al sistema automático de información de casos en línea, o llamar directamente al 1800 898 7180.