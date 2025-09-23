Europa e Irán negocian en la ONU por programa nuclear este martes

| 07:06 | César Uriel Calderón Sánchez | Uno TV
Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido se reunirán este martes en Nueva York con su par de Irán, Abás Araqchi, para negociar sobre el programa nuclear de Teherán. El encuentro será al margen de la Asamblea General de la ONU, a las 10:00 horas locales (14:00 GMT), informó una fuente diplomática a la AFP.
Foto: AFP

Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido se reunirán este martes en Nueva York con su par de Irán, Abás Araqchi, para negociar sobre el programa nuclear de Teherán. El encuentro será al margen de la Asamblea General de la ONU, a las 10:00 horas locales (14:00 GMT), informó una fuente diplomática a la AFP.

En las últimas semanas, Teherán y las capitales europeas se han culpado del fracaso de la diplomacia para cerrar un acuerdo. Ese impasse derivó en la reimposición por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de sanciones internacionales que estaban suspendidas desde el pacto firmado en 2015.

Claves: diplomacia, nuclear, Irán, ONU

El canciller iraní, Abás Araqchi, tiene plazo hasta la última hora del sábado para lograr un entendimiento con los países europeos y la UE, y así evitar el restablecimiento pleno de las sanciones de la ONU. La cita de este martes busca encarrilar ese acuerdo, con los tres cancilleres europeos y el representante de Irán sentados en la misma mesa en Naciones Unidas.

Te recomendamos:

Profesionistas en pro del bienestar animal encabezan las movilizaciones este martes en CDMX

Ciudad de México

Profesionistas en pro del bienestar animal encabezan las movilizaciones este martes en CDMX

Precio del dólar hoy, 23 de septiembre de 2025: así amaneció el tipo de cambio

Dólar hoy

Precio del dólar hoy, 23 de septiembre de 2025: así amaneció el tipo de cambio

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de septiembre de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de septiembre de 2025

CDMX, con lluvias y ambiente templado este martes 23 de septiembre de 2025

Clima

CDMX, con lluvias y ambiente templado este martes 23 de septiembre de 2025

Etiquetas: