Europa e Irán negocian en la ONU por programa nuclear este martes

Foto: AFP

Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido se reunirán este martes en Nueva York con su par de Irán, Abás Araqchi, para negociar sobre el programa nuclear de Teherán. El encuentro será al margen de la Asamblea General de la ONU, a las 10:00 horas locales (14:00 GMT), informó una fuente diplomática a la AFP.

En las últimas semanas, Teherán y las capitales europeas se han culpado del fracaso de la diplomacia para cerrar un acuerdo. Ese impasse derivó en la reimposición por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de sanciones internacionales que estaban suspendidas desde el pacto firmado en 2015.

Claves: diplomacia, nuclear, Irán, ONU

El canciller iraní, Abás Araqchi, tiene plazo hasta la última hora del sábado para lograr un entendimiento con los países europeos y la UE, y así evitar el restablecimiento pleno de las sanciones de la ONU. La cita de este martes busca encarrilar ese acuerdo, con los tres cancilleres europeos y el representante de Irán sentados en la misma mesa en Naciones Unidas.