GENERANDO AUDIO...

Ola de calor alcanza países nórdicos en Europa. Foto: AFP / Reuters

La ola de calor que afecta Europa ha llegado a territorios donde tradicionalmente predominan temperaturas frías. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, citada por reportes europeos, países del norte del continente, como Noruega, Suecia y Finlandia, han registrado temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, fenómeno que no tenía precedentes recientes.

Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, el calentamiento en Europa avanza al doble de la velocidad del promedio mundial, y esto ya se refleja no sólo en el sur del continente, con incendios y muertes por calor, sino también en el Ártico europeo.

Finlandia sufre su ola de calor más larga desde 1961

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Finlandés, Finlandia vivió un episodio de 22 días consecutivos con temperaturas por encima de los 30 °C, la ola de calor más prolongada desde que se iniciaron registros en 1961.

En Rovaniemi, ciudad ubicada en Laponia, se registraron 26 °C el martes, mientras que la región también enfrenta una crisis ecológica: los renos, adaptados a climas gélidos, han sido afectados por el calor.

“Tuvimos un periodo de calor muy largo y difícil aquí en Laponia, y los renos sufrieron mucho”, dijo Anne Ollila, directora de la asociación de criadores, a la agencia AFP.

Debido a su fisiología, estos animales no pueden regular fácilmente su temperatura corporal, lo que los hace vulnerables al agotamiento y más susceptibles ante los depredadores.

España reporta más de mil muertes por calor en julio

Según el Ministerio de Sanidad español, en julio se registraron mil 60 muertes atribuibles a las altas temperaturas, lo que representa un incremento del 57% respecto al mismo mes del año pasado. Los datos provienen del sistema MoMo, que monitorea la mortalidad diaria.

Francia combate incendios forestales con miles de bomberos

El suroeste y centro-este de Francia enfrentan otra ola de calor con temperaturas que rozan los 40 °C, mientras que las autoridades activaron alertas por riesgo extremo de incendios.

Un siniestro en el departamento de Aude ha dejado al menos una persona muerta, 13 heridas y un desaparecido, con 16 mil hectáreas afectadas. Más de 2 mil bomberos han sido desplegados para controlar el fuego, considerado el más grande del verano.

Ola de calor también impacta Noruega y Suecia

En Noruega y Suecia, las temperaturas también han superado los niveles habituales para la temporada, alcanzando máximos de 30 °C durante varios días consecutivos. Aunque no se han reportado aún consecuencias graves, las autoridades están en alerta por el impacto en la salud pública y el medio ambiente.

Cambios globales detrás del fenómeno

El cambio climático se presenta como el principal factor detrás de estos eventos extremos. Mientras que la temperatura global ha subido en promedio 0.26 °C en los últimos 30 años, Europa ha experimentado un calentamiento más acelerado, según Copernicus.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala que la ola de calor continuará durante agosto, con posibles descensos leves en algunas regiones del norte del continente, pero sin que ello implique un regreso inmediato a condiciones normales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]